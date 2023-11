Rot-grüne Koalition een Belit Onay offenbar voor dem Aus

Inhaltliche Uneinigkeiten um het binnenstadsconcept hoe dan ook meer spanningen sollen zu einem Bruch geführt haben. Nu kennen we de Groenen die tegen de oppositie zijn.

De rot-grüne Koalition in Hannover gaat de strijd aan met de Aus. Na gedetailleerde rapporten over het binnenstedelijke concept van de SPD, de Bundnis met zijn groene achtergrond, het rapport „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ). Na de kranten zal de SPD ervoor zorgen dat de Zustimmung der Landespartei für einen Koalitionsbruch zal bestaan.

De SPD en de Grünen waren zo in de Frage, dat de Innenstadt totaal niet meer bestond. De sociaal-democraten pleiten voor een betere burgerontwikkeling en een financieel plan voor de wijk van de stad. Die Groenen, allemaal voor de superieure burger, betogen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en steun voor hun burgers in de plannen van de “autoarmen Innenstadt” waarin zij wonen en dat hun financiering verzekerd is.