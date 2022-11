Moderne Finanzierungslösungen im Profifußball ebnen den Weg vom Verein zum Unternehmen / Warum ein Fußballverein wie ein Maschinenbauer denken sollte

Die kommende Transferperiode wird erneut bestätigen, dass die Ablösesummen im Profifußball stetig steigen. Da sich Vereine durch fortschreitende Kommerzialisierung zu Fußballunternehmen entwickeln, stehen sie auch vor neuen wirtschaftlichen Herausforderungen in Bezug auf Transferfinanzierung und Infrastrukturinvestitionen. Die tägliche Arbeit der Daudert & Daudert GmbH als Family Office mit Fokus auf den Profifußball bestätigt diese Entwicklung. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in diesem Umfeld zeigen aber auch, welche modernen Lösungen es gibt, welche Risiken zu berücksichtigen sind und warum eine Geschäftstätigkeit im Bereich moderner Fußballfinanzierungslösungen letztlich ein attraktives Geschäftsfeld ist.

Königsfußball erfreut sich nach wie vor einer extrem hohen Beliebtheit. Dies sichert den Vereinen deutlich steigende Einnahmen, beispielsweise durch Einnahmen aus Fernsehübertragungen, Sponsorenverträgen oder Ticketing. Gleichzeitig verzeichnen die Klubs aber auch einen deutlichen Ausgabenanstieg, der vor allem von finanzstarken Klubs in der englischen Premier League getrieben wird, wo die Bereitschaft zu immer höheren Ablösesummen und Spielergehältern ungebrochen scheint.

Diese zunehmende Kommerzialisierung stellt insbesondere deutsche Profiklubs vor neue finanzielle Herausforderungen. Denn sportlicher Erfolg kann nur gesichert werden, wenn man bereit und in der Lage ist, konkurrenzfähige Mittel für Investitionen in Spieler und Vereinsinfrastruktur (z. B. Trainingszentren) bereitzustellen. Die tägliche Beratungspraxis der Daudert & Daudert GmbH offenbart schnell ein großes Problem: Zum Zeitpunkt der anstehenden Investitionen ist der sportliche Erfolg meist kaum kalkulierbar. Dies wiederum führt dazu, dass eine Prognose, inwieweit geplante Erträge tatsächlich liquiditätswirksam werden, nur selten fundiert getroffen werden kann.

In diesem hochinteressanten Markt, der sich aktuell entwickelt, sind moderne Finanzierungslösungen für den Profifußball gefragt.

„Unsere tägliche Arbeit zeigt, dass die Marktnachfrage nach attraktiven Alternativen im Profifußball riesig ist“, sagt Christian Daudert, Gründer und Geschäftsführer der Daudert & Daudert GmbH, und ergänzt: „Wenn man Fußballunternehmen moderne und intelligente Finanzierungslösungen anbieten will , müssen Sie diese Produkte an die Bedürfnisse der Vereine anpassen: Kredite sollten so ausgestaltet sein, dass die Verzinsung und der Kapitaldienst von den zugrunde liegenden Zahlungsströmen abhängen, etwa von Transfereinnahmen, Werbeeinnahmen oder Teilnahme- und Erfolgsprämien aus internationalen Wettbewerben .“

Ein weiteres hochinteressantes Betätigungsfeld wird laut Daudert & Daudert GmbH zukünftig sicherlich der Bereich der Forfaitierung sein. „Der Forderungskauf ist besonders sinnvoll, um Spielertransfers zu finanzieren.“ sagt Christian Daudert. Zur Risikostreuung werden sowohl Kredite als auch Forderungen über Bankenkonsortien finanziert oder an Family Offices, Kredit- oder Hedgefonds übertragen. Auf diese Weise können zusätzliche Provisionseinnahmen generiert werden.

Heute ist es jedoch für kleinere Regionalbanken oder Finanzdienstleister kaum noch möglich, in diesen Bereichen erfolgreich zu sein. „Diesen Finanzpartnern fehlt oft nicht nur der direkte Einblick in die doch recht einzigartige Welt des Fußballbusiness und seiner Spieler, sondern vor allem das Wissen um die besonderen Mechanismen und Risiken im Bereich des Profifußballs“, berichtet Christian Daudert. Wichtig ist, dass die Finanzierung unabhängig vom oft nicht vorhersehbaren wirtschaftlichen Erfolg eines Vereins gestaltet wird. So soll beispielsweise ein direkter Zugriff auf Ansprüche aus Spielertransfers oder Werbeverträgen möglich sein. Auch sogenannte Asset-Based- oder Limited-Recourse-Finanzierungen sind möglich, bei denen Kapital- und Zinszahlungen ausschließlich von den zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen.

Die Herausforderungen moderner Finanzierungslösungen im Profifußball zeigen: Nur wer das Fußballgeschäft kennt und über das nötige Know-how verfügt, um die dort bestehenden Risiken einschätzen und bewerten zu können, kann sich erfolgreich als Finanzierungspartner im Fußballgeschäft etablieren. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, sollte jedoch nicht zögern, diesen zukunftsträchtigen Markt selbst zu analysieren.

