Ross Stores, Carvana, Coinbase, Rent the Runway und mehr

Fußgänger passieren einen GAP-Laden in New York.

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die im Mittagshandel Schlagzeilen machen.

Ross-Läden – Ross Stores stieg um 10 % nach einem vierteljährlichen Schlag auf Gewinn und Umsatz. Das Unternehmen wurde auch von der Credit Suisse als Top-Pick im Off-Price-Einzelhandelssektor bezeichnet. Analyst Michael Binetti erhöhte sein Kursziel von 99 US-Dollar auf 123 US-Dollar. Am Donnerstag meldete Ross Stores für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,00 US-Dollar gegenüber einer Refinitiv-Schätzung von 81 Cent.

Fußschrank — Die Aktien stiegen um 7 %, nachdem Foot Locker in seinem letzten Quartalsbericht berichtete, dass es die Erwartungen übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.

Carvana – Carvana fiel um 6 %, nachdem eine interne Nachricht von Scott Wapner von CNBC besagte, dass das Unternehmen plant, etwa 1.500 Mitarbeiter oder 8 % seiner Belegschaft zu entlassen.

Mieten Sie die Landebahn — Die Aktien von Rent the Runway fielen um 12 %, nachdem Morgan Stanley die Aktien des Online-Bekleidungshändlers von übergewichtet auf gleiche Gewichtung herabgestuft hatte. Das Unternehmen sagte, Rent the Runway zeige sich als „volatileres“ Geschäft als ursprünglich erwartet, was auf einen herausfordernden Weg zur Profitabilität hindeute.

Weit hergeholt — Laut Konsensschätzungen auf FactSet fiel die Aktie um 17 %, nachdem Farfetch im letzten Quartal die Erwartungen in Bezug auf Umsatz und Gewinn verfehlt hatte.

Palo Alto-Netzwerke — Die Technologieaktie stieg um fast 8 %, nachdem Palo Alto laut Konsensschätzungen von Refinitiv im letzten Quartal einen Schlag auf die Gewinn- und Gewinnlinie gemeldet hatte. Palo Alto hob seine Guidance leicht an.

Münzbasis – Die Aktien fielen um mehr als 8 %, nachdem die Bank of America Coinbase von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft hatte, und sagte, dass das FTX-Debakel ein „Ansteckungsrisiko“ für die Krypto-Austauschplattform erhöhe, selbst wenn es sich nicht um einen weiteren FTX handele.

Lücke — Die Einzelhandelsaktie stieg um mehr als 4 %, nachdem Gap im letzten Quartal einen Umsatzrückgang meldete, obwohl es vor der Weihnachtszeit einen vorsichtigen Ausblick gab.

Schnalle — Die Aktie des Einzelhändlers stieg um 4 %, nachdem das Unternehmen einen Gewinnrückgang verzeichnete. Buckle meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,24 US-Dollar pro Aktie, während Konsensschätzungen laut FactSet einen Gewinn von 1,19 US-Dollar pro Aktie forderten.

DraftKings – Die Aktie von DraftKings legte um fast 2 % zu, nachdem Piper Sandler die Berichterstattung über das Sportwettenunternehmen mit einem übergewichteten Rating einleitete und sagte, dass die Aktien von hier aus um 40 % steigen könnten.

RH — Die Aktien fielen um mehr als 5 %, nachdem Wedbush RH von „Outperform“ auf „Neutral“ herabgestuft hatte, und sagte, dass es Hinweise auf eine Kurskorrektur in seiner Luxusstrategie gebe.

Diamondback-Energie — Aktien von Energieaktien fielen als Gruppe aufgrund fallender Ölpreise. Diamondback Energy gab um mehr als 4 % nach, Marathon Oil um mehr als 3 % und Halliburton um 2 %.

Williams-Sonoma – Die Aktien fielen um fast 7 %, nachdem Williams-Sonoma sich weigerte, seine Prognose bis zum Geschäftsjahr 2024 zu bestätigen oder zu aktualisieren Refinitiv.

– Michelle Fox, Yun Li und Samantha Subin von CNBC trugen zur Berichterstattung bei.