Rosie McClelland sagt, dass die schwangere Sophia Grace eine „erstaunliche Mutter“ sein wird

Oh Baby!

Nach Sophia Grace Brownlee verkündete ihre Schwangerschaft, ihre Cousine Rosie McClelland, die mit ihr als Darsteller berühmt wurden Die Ellen DeGeneres-ShowSie gab zu, dass sie „schockiert“ war, als sie die Nachricht hörte.

„Ich erstarrte buchstäblich und brach dann in Tränen aus und dann zeigte mir Sophia ihr Scanbild“, sagte Rosie, 16, exklusiv gegenüber E! Nachrichten am 23. Oktober. „Ich freue mich so für Sophia. Sie war immer großartig im Umgang mit Kindern und sie wird eine großartige Mutter sein. Sie hat auch eine sehr unterstützende Familie um sich herum, die ihr hilft, und ich werde bei jedem Schritt da sein übrigens! Ich kann es kaum erwarten, dem Baby haufenweise süße Klamotten zu kaufen.“

Sie fuhr fort: „Ich glaube nicht, dass ich mit den späten Mahlzeiten oder den Windeln gut zurechtkomme. Ich bin so stolz auf Sophia und freue mich so auf dieses neue Kapitel für sie und uns alle.“

Sophia Grace, 19, teilte die Babynachrichten am 22. Oktober in einem YouTube-Video mit und enthüllte, dass sie 21 Wochen alt war. Sie gab auch zu, dass sie zunächst überrascht war, als sie herausfand, dass sie schwanger war.