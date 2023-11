Rosenthal: Während das Managerkarussell die Cubs, Brewers und Mets dreht, warten wir ab, wer die beste Entscheidung getroffen hat

SCOTTSDALE, Arizona – Der Schock hat nicht nachgelassen. Craig Counsells Entscheidung am Montag, die Milwaukee Brewers zu den Chicago Cubs zu verlassen, führte zu einem neuen Gehaltsstandard für Manager, enthüllte die hässliche Seite des Baseballgeschäfts und machte den gebürtigen Wisconsin-Amerikaner zum Paria in einer Region, in der er zuvor beliebt war. Ansonsten war es ein völlig normaler Tag im Managerkarussell.

Der überraschendste Aspekt ist nicht, dass Counsell die Brewers verlassen hat, ein Schritt, der sich monatelang abzeichnete, sondern dass er zum größten Rivalen des Teams wechselte und nicht zu den New York Mets oder sogar den Cleveland Guardians. Counsell wusste, dass die Fans in Milwaukee angesichts der Klein-Bruder-Großbruder-Dynamik zwischen den Städten ausrasten würden, wenn er nach Chicago flüchten würde. Und er hat es trotzdem getan.

Die Cubs wussten unterdessen, dass die Entlassung von David Ross, um Counsell einzustellen, weitaus beunruhigender sein würde als ihre Entscheidung, Rick Renteria im Jahr 2014 für Joe Maddon zu entlassen. Ross war kein Standardmanager, den das Front Office geerbt hatte. Er war ein fester Bestandteil des World Series Championship Clubs der Cubs 2016, ihrer handverlesenen Wahl, um Maddon zu ersetzen. Und sie haben ihn trotzdem gefeuert.

Counsell hatte seine Gründe. Die Cubs hatten ihre Gründe. Auch die Mets hatten ihre Gründe, zum ersten Mal einen Manager einzustellen, den ehemaligen Ersatztrainer der Yankees, Carlos Mendoza, ohne sich voll und ganz für Counsell einzusetzen. Welcher dieser drei Vereine hat die beste Entscheidung getroffen? Bei welchen war dies, wenn überhaupt, nicht der Fall? Es kann Jahre dauern, bis wir die Antworten kennen. Aber hier sind meine ersten Gedanken:

Junge

Unter Ross schnitten die Cubs letzte Saison schlechter ab. Unter Cousell haben die Brewers fast immer überdurchschnittliche Leistungen erbracht. Wenn Sie also Jed Hoyer sind, der Präsident der Baseball-Operationen der Cubs, ist die Anziehungskraft von Counsell verständlich.

Der Zusammenbruch der Cubs im September verschärfte den Unterschied zwischen den beiden Managern nur noch. Am 6. September lagen die Cubs im NL Central nur 1 1/2 Spiele hinter den Brewers und hatten die zweite NL Wild Card. Sie erreichten den Rest des Weges eine Bilanz von 7:15 und endeten mit 83:79, neun Spiele hinter dem ersten Platz und ein Spiel hinter den Diamondbacks für die letzte Wildcard.

Ein Teil davon ist Hoyer zu verdanken, der es zum Zeitpunkt der Handelsfrist nicht schaffte, den Bullpen der Cubs angemessen zu stärken. Aber die erwartete Bilanz der Cubs, basierend auf ihrer Laufdifferenz, lag bei 90-72. Ihr Rückstand von sieben Siegen war der drittgrößte bei den Majors, hinter den Padres (-10) und den Royals (-8). Hoyer wiederholte am Dienstag etwas, was er am Ende der Saison gesagt hatte: „Wir haben Siege offen gelassen.“

Ross‘ größtes Manko bestand nach Ansicht einiger Branchenvertreter, denen im Gegenzug für ihre Offenheit Anonymität gewährt wurde, darin, dass er einige seiner Stammgäste zu hart rannahm. Der linke Feldspieler Ian Happ bestritt 158 ​​Spiele, der zweite Basisspieler Nico Hoerner 150. Der Mittelfeldspieler/erste Basisspieler Cody Bellinger spielte in 93 von 95 Spielen, nachdem er am 15. Juni von einer Prellung im linken Knie zurückgekehrt war. Shortstop Dansby Swanson spielte in 64 von 65 Spielen, nachdem er von einer Verletzung zurückgekehrt war Prellung der linken Ferse am 22. Juli.

Ross managte in seiner vierten Saison zum ersten Mal einen Konkurrenten. Er war bei seinen Spielern sehr beliebt. Er hatte noch Raum zum Wachsen. Aber die Verfügbarkeit von Counsell eröffnete den Cubs eine Chance, die sie vielleicht nie wieder gehabt hätten. Hoyers Aufgabe ist es, sein Team in die bestmögliche Ausgangslage für den Sieg zu bringen. Der Fünfjahresvertrag über 40 Millionen US-Dollar, den er Counsell vergab, war sowohl ein Vertrauensbeweis gegenüber seinem neuen Manager als auch ein Vertrauensbruch gegenüber seinem alten. Aber es war alles so unangenehm. Auch unangenehm.

Brauer

Die bittere Klage von Besitzer Mark Attanasio über Counsells Weggang – „Craig hat uns und unsere Gemeinschaft verloren“ – war unangebracht. Die gesamte Branche kannte Counsells Absichten. Mit seiner Erfahrung als aktives Mitglied der Spielergewerkschaft wollte er die Stagnation der Gehälter der Topmanager beenden.

Brewers-Besitzer Mark Attanasio, der 2019 auf einer Pressekonferenz gezeigt wurde, sagte, er habe angeboten, Counsell zum bestbezahlten Manager des Spiels zu ernennen. (Dylan Buell / Getty Images)

Attanasio sagte, er habe angeboten, Counsell zum bestbezahlten Manager des Spiels zu machen, „sowohl pro Saison als auch im Hinblick auf das Gesamtpaket“. Aber er bot bei weitem nicht genug. Und Counsell verdient trotz seines neuen Durchschnittsgehalts von 8 Millionen US-Dollar immer noch etwas weniger als die Braves, die Joe Jiménez in seinem neuen Dreijahresvertrag über 26 Millionen US-Dollar erhielten.

Counsell sagte dem Milwaukee Journal-Sentinel am Dienstag, dass er „eine neue berufliche Herausforderung brauchte und wollte“. Das bringt uns zu einem weiteren, kritischen Teil der Gleichung, für den Attanasio zumindest teilweise verantwortlich ist. Die Cubs sind besser positioniert als die Brewers, um in naher Zukunft eine starke Macht zu sein, insbesondere jetzt, da Milwaukee Counsell ersetzen muss.

Die größte Stärke der Brewers, ihr Start-Pitching, steht kurz vor dem Zerfall. Die Rechtshänder Corbin Burnes und Brandon Woodruff beginnen ihre Laufjahre, ebenso wie Shortstop Willy Adames. Woodruff, der sich letzten Monat einer Operation zur Reparatur der vorderen Kapsel in seiner Wurfschulter unterzogen hat, hat möglicherweise bereits sein letztes Spiel für Milwaukee gespielt. Die Brewers müssen entscheiden, ob sie ihm einen Vertrag mit einem Gehalt im Bereich von 12 Millionen US-Dollar anbieten, wohl wissend, dass er möglicherweise erst in der zweiten Hälfte der nächsten Saison zurückkehren wird, wenn überhaupt.

Die Zukunft ist nicht ganz düster. Der Kader der Brewers in der Major League umfasst eine Reihe junger, athletischer Positionsspieler. Der 19-jährige Outfielder Jackson Chourio ist einer der besten Talente des Spiels. Catcher Jeferson Quero und Third Baseman Tyler Black sind ebenfalls auf dem Vormarsch, aber das Team insgesamt könnte einen Abstieg erleben. Counsell wird keinen möglichen Neuaufbau mit den Cubs durchmachen müssen. Das Talent ist besser. Die Ressourcen sind es auch.

Mets

Die mögliche Ehe zwischen Counsell und den Mets hing von zwei Fragen ab: Hat der neue Präsident der Baseball-Operationen, David Stearns, einen Manager, den er formen konnte, seinem ehemaligen Manager bei den Brewers vorgezogen? Und was vielleicht noch wichtiger ist: Wollte Counsell seine Wurzeln im Mittleren Westen aufgeben und nach New York ziehen?

Carlos Mendoza war in den letzten vier Spielzeiten Ersatztrainer der Yankees. (Brad Penner / USA Today)

Stearns and Mets-Besitzer Steve Cohen war nicht überzeugt, dass die Antwort auf die letzte Frage „Ja“ lautete, und bot Counsell deutlich weniger an als die Cubs Der AthletDas ist Will Sammon. Am Ende war Counsells Entscheidung überhaupt keine große Entscheidung. Er schätzte die Nähe zu seinem Zuhause in Whitefish Bay, Wisconsin. Und er schätzte die 40 Millionen Dollar der Cubs.

Die Mets könnten es bereuen, nicht mehr Druck gemacht zu haben. Erstmalige Manager einer Major League sind immer ein Risiko, insbesondere Neulinge in New York. Die beiden Manager der Mets vor Buck Showalter, die Neulinge Mickey Callaway und Luis Rojas, hielten beide nur zwei Saisons durch. Ihre gescheiterten Amtszeiten gingen jedoch der Ankunft von Stearns voraus.

Mendoza, der Ersatztrainer der Yankees in den letzten vier Spielzeiten unter Aaron Boone, ist ein zweisprachiger gebürtiger Venezolaner und genießt in der Branche das höchste Ansehen, das ein neuer Trainer nur sein kann. Die Guardians waren auf jeden Fall beeindruckt. Sie haben Mendoza ernsthaft in Betracht gezogen, bevor sie Stephen Vogt eingestellt haben.

„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Rückmeldungen ich von allen Interviewpartnern erhalten habe: ‚Ich kann nicht glauben, dass dieser Typ noch keinen Managerjob bekommen hat.‘“ Ist das echt?‘“, sagte Brian Cashman, GM der Yankees, am Dienstag gegenüber Reportern. „Er hat Struktur. Er hat einen Prozess. Er kennt die Grundlagen des Spiels. Er leitet seit Jahren unser Major-League-Frühjahrstraining.“

Jeder Manager muss irgendwo anfangen. Vier der sechs Finalisten für den AL- und NL-Manager des Jahres – Counsell, Skip Schumaker von den Marlins, Kevin Cash von den Rays und Brandon Hyde von den Orioles – sind oder waren in ihren ersten Jobs in der Major League. Auch Boone war einmal ein Neuling. Und trotz aller Kritik, die er einstecken musste, erzielte er in seinen ersten vier kompletten Saisons durchschnittlich 99 Siege.

Diese Dinge sind nie leicht vorherzusagen. Vielleicht ist Mendoza der nächste Managerstar. Vielleicht wird sich Counsell als weniger entscheidender Faktor erweisen, als die Cubs es sich vorstellen. Vielleicht wird Ross bei einem anderen Verein wieder auftauchen, um Hoyer das Gegenteil zu beweisen.

Der Schock wird nachlassen. Die Spiele beginnen. Und wie immer werden die Ergebnisse zeigen, welche Teams am besten abgeschnitten haben.

(Oberes Foto von Craig Counsell: Patrick McDermott / Getty Images)