Roseanne Barr reagiert auf das Schicksal der Figur in The Conners

„Ich kann nicht wissen, was sie denken oder fühlen“, erklärte sie. „Ich weiß nicht, warum sie getan haben, was sie getan haben. Ich bin nicht wie sie. Das ist mir klar. Ich kann nicht glauben, was sie getan haben, mit all dem Schmerz, den ich durchgemacht habe, um die Show zurückzubringen. Und das hat es getan Bring sie auch nicht dazu, meinen Charakter zu ermorden.“

Barr trat die Rolle der Roseanne Conner im Oktober 1988 auf Roseanne. Die ABC-Sitcom lief bis 1997 neun Staffeln lang, bevor sie 2018 für eine zehnte Staffel wiederbelebt wurde. Die Connerbefindet sich derzeit in der Mitte seiner fünften Staffel im Netzwerk.

Trotzdem behauptet Barr, dass sie keinen Groll gegen ihre ehemalige Filmfamilie hegt.

„Ich vergebe allen“, sagte sie. „Ich fing an zu denken, dass Gott mich da rausgeholt hat, um mich zu retten. Und als ich anfing, so zu denken, ging es mir viel besser.“