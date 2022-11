Rory McIlroy strebt in Dubai bei der DP World Tour Championship zum Saisonende einen doppelten Erfolg an | Golf-News

Rory McIlroy, Führender der DP World Tour-Rangliste: „Ich befinde mich in einer guten Position. Es ist schön, nicht nur mit einem, sondern mit zwei Dingen anzutreten. Ich freue mich darauf, loszulegen.“ – Sehen Sie sich die DP World Tour Championship am Donnerstag ab 5 Uhr morgens live auf Sky Sports Golf an





Rory McIlroy führt derzeit die Rangliste der DP World Tour an

Rory McIlroy, die Nummer 1 der Welt, strebt weitere Erfolge in Dubai an, um ein denkwürdiges Jahr 2022 mit dem Sieg der DP World Tour Championship abzurunden.

Jumeirah Golf Estates war ein glückliches Jagdrevier für den Nordiren, der zuvor zweimal auf dem Earth Course gewonnen hatte und in der DP World Tour-Rangliste der Saison einen knappen Vorsprung von 128,1 Punkten auf Ryan Fox hat.

McIlroy führt das Rennen um den Gewinn der Harry Vardon Trophy zum vierten Mal an, nachdem er 2012, 2014 und 2015 die Rangliste der gesamten Saison angeführt hatte, wobei der viermalige Major-Sieger versucht, auf einer dominanten Reihe von Ergebnissen aufzubauen und einen vierten Platz weltweit zu erringen Sieg des Jahres.

„Ich hatte hier einige Erfolge und ich habe generell einige großartige Erinnerungen an Dubai“, sagte McIlroy in seiner Pressekonferenz vor dem Turnier. „Ich habe bei diesem Turnier und dem Desert Classic vier Mal gewonnen. Es ist ein schönes Gefühl, hierher zurückzukommen und die Chance zu haben, den Saisontitel zu gewinnen.

Rory McIlroy sagt, dass Greg Norman sofort von seiner Position als Chief Executive von LIV Golf zurücktreten muss, weil Golftouren zusammenarbeiten müssen

„Es ist ein paar Jahre her [since a last win in Dubai] Aber mit meinem konstanten Spiel in diesem Jahr und natürlich bei den Majors und einigen der größeren Events befinde ich mich in einer guten Position. Es ist schön, nicht nur mit einem, sondern mit zwei Dingen auf dem Spiel zu stehen. Ich freue mich darauf, loszulegen.

„Das wäre eine wirklich schöne Art, das Jahr zu beenden. Dies ist mein letztes Event der Saison. Ich weiß, dass einige der anderen Jungs in ein paar Wochen auf den Bahamas beim Tiger-Event spielen werden. Ich denke so, wie ich es getan habe Ich habe das ganze Jahr über gespielt, ich war so konstant, besonders in den letzten sechs oder sieben Monaten nach Augusta.“

Rory McIlroy hat bei seinen neun Starts auf der DP World Tour in dieser Saison nicht schlechter als den 12. Platz belegt

Wer kann McIlroy noch einholen?

Fox startet die Woche nach zwei Siegen und vier zweiten Plätzen im Jahr 2022 als Zweiter in der Gesamtwertung, zuletzt bei der Nedbank Golf Challenge in der vergangenen Woche, während US Open-Champion Matt Fitzpatrick auf dem dritten Platz liegt und einen dritten Sieg bei der DP World Tour Championship anstrebt.

„Ich liebe diesen Ort absolut“, sagte Fitzpatrick. „Es ist der beste Golfplatz, den ich das ganze Jahr über spiele, im Vergleich zu allen anderen Golfplätzen, die ich je auf Tour gespielt habe.

„Ich liebe es, wieder hier zu sein. Ich habe so viele positive Erinnerungen und habe einfach das Selbstvertrauen, zu wissen, dass die Schläge, die ich hier getroffen habe, und offensichtlich auch zweimal gewonnen haben, also ist dies ein Ort, an den ich gerne komme.“

Sechs Spieler gehen in die Woche mit einer mathematischen Chance, McIlroy in der Gesamtwertung zu überholen, darunter Tommy Fleetwood, nachdem er seine dreijährige sieglose Dürre mit einer erfolgreichen Titelverteidigung am Sonntag in Sun City beendet hat.

Der Engländer Tommy Fleetwood hat das Gefühl, dass sein Spiel fast wieder in Bestform ist, als er nach einem Sieg bei der Nedbank Golf Challenge in das Saisonfinale der DP World Tour Championship aufbricht

„Ich habe schon eine Weile gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass mein Spiel auf dem richtigen Weg ist und ich viele der richtigen Dinge getan habe“, sagte Fleetwood. „Ich fahre es so viel besser und wenn es jemals ein Beispiel dafür gibt, wo man es gut fahren muss, dann war es letzte Woche.“

Adrian Meronk und Viktor Hovland könnten mit einem Sieg ebenfalls die Nr. 1 der DP World Tour-Rangliste belegen, wobei Shane Lowry nach seinem BMW PGA Championship-Erfolg im September ebenfalls im Rennen ist.

„Es ist großartig, diese Chance zu haben“, sagte Lowry. „Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht hundertprozentig sicher, was ich tun muss. Offensichtlich kommt man hierher und will im Turnier einfach gut abschneiden, sich am Sonntag die Chance geben, das Turnier zu gewinnen.

„Wenn alles andere so läuft, wie ich es brauche, wird das auch großartig sein. Es war ein gutes Jahr. Ich spiele offensichtlich nicht mehr zu viele Events auf der DP World Tour. Ich spiele so viel ich kann, und hier oben zu sein und mir die Chance zu geben, zu gewinnen, ist ziemlich schön.“

Wer wird die DP World Tour Championship gewinnen?