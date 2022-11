Ronnagram und Quettabyte: Riesige Zahlen bekommen zum ersten Mal Namen

Eine 1 gefolgt von 30 Nullen – normalerweise braucht niemand so eine Zahl. Trotzdem erhält es offiziell ein neues Präfix. Die Generalkonferenz für Maß und Gewicht beschließt insgesamt vier Neuerungen. Auch sehr kleine Werte sind davon betroffen. Das Computerzeitalter macht es notwendig.

Wie viel wiegt die Erde eigentlich? Antwort: ein Ronnagramm. Aber nur für ein paar Tage. Denn erst diese Woche hat die Generalkonferenz für Maß und Gewicht neue Präfixe für Riesenzahlen festgelegt. Aber auch für die ganz Kleinen. Einschließlich Ronna, was einer 1 gefolgt von 27 Nullen entspricht. Ebenfalls neu ist Quetta, eine 1 gefolgt von 30 Nullen. Die Vorsilben ronto und quecto werden in Zukunft verwendet, wenn sehr, sehr kleine Zahlen verwendet werden: Ein Elektron ist nur etwa ein Quektogramm schwer.

Es ist die erste Einführung neuer Präfixe für Riesen- und Zwergzahlen durch die Generalkonferenz für Maß und Gewicht seit 1991, als Zetta und Yotta für Riesenwerte eingeführt wurden, eine 1 gefolgt von 21 bzw. 24 Nullen. Doch hinter Yotta war bisher Schluss. Aber seitdem hat sich viel getan – zum Beispiel im Bereich Computer.

Wildwuchs mit gigantischen Zahlen

Datenwissenschaft ist heute die treibende Kraft hinter den neuen Präfixen, sagte Richard Brown, Metrologe am britischen National Physical Laboratory, gegenüber dem Magazin Nature. Das jährlich weltweit generierte Datenvolumen hat bereits die Zettabyte-Grenze erreicht. Und in den 2030er-Jahren dürfte die Yottabyte-Grenze fallen. Bisher gab es keine Regelung, wie Nummern ab 1000 Yottabyte zu heißen haben – aber inoffizielle, widersprüchliche Vorschläge kursierten: etwa Hella und Bronto.

Aber das ist zu einem Problem geworden, sagt Brown. Denn die Symbole für Hella und Bronto – h und b – werden im metrischen System bereits für andere Einheiten oder Präfixe verwendet: h steht für Hekto, zum Beispiel Hundert, und H für Henry, die Einheit der Induktivität. Das ist der Hauptgrund, warum sie nicht als formale Begriffe betrachtet werden können, sagte Brown.

Die einzigen Buchstaben, die noch nicht für Maßeinheiten verwendet wurden, waren R und Q. Außerdem enden Präfixe für große Zahlen normalerweise auf a – wie Mega. Und diejenigen, die sehr kleine Zahlen beschreiben, enden auf o. So sind also Ronna und Quetta und Ronto und Quecto entstanden. Allerdings sind alle Buchstaben des Alphabets aufgebraucht – wie es also weitergeht, wenn weitere Riesen- und Zwergzahlen beschrieben werden müssen, steht noch in den Sternen.