Ronaldo wird von Man Utd – Medien – RT Sport News entlassen und verklagt

Der Star-Stürmer gab kürzlich ein explosives Interview, in dem er zahlreiche Persönlichkeiten des Vereins kritisierte

Manchester United hat die Übernahme bestätigt „angemessene Schritte“ nach Cristiano Ronaldos aufrührerischem Fernsehinterview mit Piers Morgan, in dem der Fußballer prominente Persönlichkeiten des Vereins angriff.

Die Folgen des außergewöhnlichen Sit-downs zwischen Ronaldo und Morgan, das diese Woche in zwei Teilen im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde und von dem in den letzten Tagen Ausschnitte an die Medien getropft wurden, gehen weiter.

Unter anderem wird dem 37-jährigen Stürmer United vorgeworfen „verraten“ ihn nach seiner Rückkehr nach Old Trafford im letzten Jahr, sagte er auch „hat keinen Respekt“ Für Manager Erik ten Hag verurteilte er gleichzeitig Uniteds US-Eigentümer die Familie Glazer als „nicht fürsorglich“ über den Verein.

United konnte inmitten des Medienpandemoniums und der Unruhen der Fans nicht schweigen und gab am Freitag eine formelle Erklärung ab, in der es hieß, dies sei der Fall „als Reaktion auf Cristiano Ronaldos jüngstes Medieninterview angemessene Schritte eingeleitet.“









„Wir werden keinen weiteren Kommentar abgeben, bis dieser Prozess abgeschlossen ist“, fügte die Nachricht hinzu.

Laut zahlreichen Medienberichten, unter anderem von ESPN, versuchen die Giganten von Old Trafford nun, Ronaldos Vertrag mit dem Verein zu kündigen und ihn möglicherweise wegen Vertragsbruchs zu verklagen.

Der Stürmer soll bis zum Ende der Saison bis zu 500.000 Pfund (595.000 US-Dollar) pro Woche bei United verdienen.

Ronaldo kehrte im Sommer 2021 zu seinem ehemaligen Team von Juventus zurück, nachdem er in seiner ersten Amtszeit bei United die Champions League und einen Hattrick der Premier League-Titel gewonnen hatte, bevor er 2009 zu Real Madrid wechselte.

Der fünfmalige Gewinner des Ballon d’Or war mit 24 Toren in 38 Einsätzen in allen Wettbewerben der vergangenen Saison Uniteds bester Torschütze.

Seit der Übernahme durch Ten Hag im Sommer wurde er jedoch sparsam eingesetzt, mit der Frage, wie Ronaldo in den gewünschten hohen Pressing-Stil des Niederländers passen kann.

Ronaldo und Agent Jorge Mendes versuchten vor der neuen Saison, Old Trafford zu verlassen, fanden jedoch keinen geeigneten Landeplatz.

Ronaldo, der sich derzeit mit Portugal auf die Weltmeisterschaft in Katar vorbereitet, könnte am Ende des Turniers ohne Verein sein.