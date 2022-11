Ronaldo nach Fanaufruhr gesperrt — RT Sport News

Der portugiesische Stürmer wurde auch von der Polizei verwarnt, weil er einem Fan ein Telefon aus der Hand geschlagen hatte

Der Free-Agent-Stürmer Cristiano Ronaldo wurde mit einer Geldstrafe von 50.000 £ (60.100 $) belegt und mit einer Sperre von zwei Spielen belegt, weil er gegen die FA-Regeln verstoßen hatte, als er einem jungen Fan nach der 0: 1-Niederlage von Manchester United gegen Everton ein Handy aus den Händen schlug Im April.

Ronaldo, der nach dem Vorfall auch von der Polizei von Merseyside verwarnt wurde, entschuldigte sich in den sozialen Medien, kurz nachdem er das Handgelenk des jungen Everton-Anhängers Jake Harding getroffen hatte, der versuchte, ein Foto des Spielers zu machen, als er nach dem Spiel das Spielfeld verließ .

Hardings Mutter behauptete, dass Ronaldos Schlag ihren Sohn mit einem sichtbaren Bluterguss am Arm zurückließ und den Jungen in „kompletter Schock.“

Zeugen des Vorfalls sagten, Ronaldo habe Harding „mit Gewalt“ geschlagen, ein anderer behauptete, der Ausbruch sei vollständig „grundlos.“

Die gegen Ronaldo verhängte Sperre wird ihn während der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar nicht betreffen.

Ronaldo verließ Manchester United am Dienstag im gegenseitigen Einvernehmen, nachdem sich beide Parteien darauf geeinigt hatten, seinen Vertrag zu kündigen, nachdem er dem britischen Fernsehmoderator Piers Morgan ein explosives Interview gegeben hatte, in dem er mehrere Beschwerden über Manchester United und die Gesamtstruktur des Clubs offenlegte.

In dem Interview gab Ronaldo zu, in einem „unangemessen“ Art und Weise in seinem Umgang mit dem jungen Fußballfan.

Er behauptete auch, dass sein Auspeitschen „eine instinktive proaktive Reaktion“ dazu, dass ihm ein Gegenstand vorgehalten wurde, während er versuchte, die Umkleidekabine im Goodison Park zu betreten.

In einer Erklärung sagte der FA: „Der Stürmer gab zu, dass sein Verhalten nach dem Schlusspfiff des Premier-League-Spiels zwischen Manchester United FC und Everton FC am Samstag, den 9. April 2022, unangemessen war.

„Eine unabhängige Regulierungskommission stellte bei einer anschließenden Anhörung fest, dass sein Verhalten sowohl unangemessen als auch gewalttätig war, und verhängte diese Sanktionen.“

Die Kommission, die die Suspendierung empfohlen hat, fügte hinzu, dass der Junge und sein Telefon „stellte keine tatsächliche oder wahrgenommene Bedrohung dar“ an den Superstar-Fußballer, und dass er einfach seinen Laufweg hätte ändern können, um die Begegnung zu vermeiden.

Die Suspendierung gilt für jeden neuen Verein, dem Ronaldo nach Beendigung seines Vertrags mit Manchester United beitritt.