Ronaldo bot Mammut-Deal im Nahen Osten an – Medien – RT Sport News

Laut einem Bericht von CBS wurde Cristiano Ronaldo ein Vertrag über 225 Millionen US-Dollar für den Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al Nassr angeboten. Der 37-Jährige sucht nach einem neuen Verein, nachdem sein Vertrag bei Manchester United Anfang November einvernehmlich aufgelöst wurde.

Laut der US-Nachrichtenagentur ist Al Nassr bereit, Ronaldo 75 Millionen Dollar pro Jahr in einem Dreijahresvertrag zu zahlen, der ihn bis in seine 40er Jahre spielen lassen würde.

Ronaldos Zeit bei Manchester United endete mit einem explosiven Fernsehinterview mit Piers Morgan, in dem der Fußballer zahlreiche Persönlichkeiten im Old Trafford kritisierte, darunter Manager Erik ten Hag und die US-Eigentümerfamilie Glazer.

Laut CBS Sports hofft der in Riad ansässige Al Nassr auf Ronaldo „werden gerne neue Wege gehen“ und nach Abschluss seiner WM-Saison mit Portugal in Katar in den Nahen Osten ziehen.









Ronaldo hatte bereits vor der neuen Saison versucht, einen Abgang von Manchester United zu erzwingen, in der Hoffnung, Champions League-Fußball spielen zu können, bevor sich die Dinge mit seinem aufrührerischen Interview mit Morgan zuspitzten.

Ronaldo bestätigte Morgan, dass er bereits im Sommer ein Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt hatte – angeblich im Wert von rund 300 Millionen Pfund (360 Millionen Dollar) von Al-Hilal.

CBS sagt, dass der Wechsel vom neunmaligen saudischen Meister Al Nassr stammt „der einzige angebotene förmliche Vertrag“ zu Ronaldo, seit er sich von United getrennt hat.

Ronaldo traf per Elfmeter, als Portugal seine WM-Saison am Donnerstag mit einem 3:2-Sieg gegen Ghana eröffnete.

Der Treffer machte Ronaldo zum ersten Männerspieler, der bei fünf Ausgaben der WM-Endrunde ein Tor erzielte, und erweiterte seine internationale Rekordbilanz auf 118 Tore.

Portugal trifft als nächstes am Montag im Lusail Stadium auf den Rivalen der Gruppe H Uruguay, bevor es am Freitag im Education City Stadium gegen Südkorea antritt.