Ron DeSantis zegt dat hij Iowa zal winnen

Hoewel de vroege caucuses in Iowa een eerste blik werpen op waar de kiezers zich bevinden, is wie de steun van de staat krijgt verre van voorspellend voor wie de nominatie van de partij zal winnen. De Republikeinse kandidaten Ted Cruz in 2016, Rick Santorum in 2012 en Mike Huckabee in 2008 wonnen allemaal in Iowa, maar geen enkele haalde de algemene verkiezingen.

„Ik erken dat er mensen zijn geweest die hebben gewonnen, maar die de nominatie niet hebben gewonnen“, vertelde DeSantis aan Kristen Welker van NBC. Maar dit jaar, zei hij, is het anders, omdat het eens zo drukke deelnemersveld slechts een paar grote kandidaten heeft opgeleverd.

“Uiteindelijk zullen de Republikeinse kiezers de keuze hebben tussen Donald Trump, waarvan ik denk dat de verkiezingen een referendum zouden worden over hem en veel van de kwesties waarmee hij te maken heeft, of over mij, en dat zal een referendum zijn over de mislukkingen van Biden. over alle kwesties in het land die mensen aangaan”, zei DeSantis.