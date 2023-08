Am Mittwoch stimmte DeSantis zu und sagte zu Sean Hannity von Fox News: „Ich bin absolut bereit. Sag mir einfach, wann und wo.“

Ein Mitarbeiter von Newsom teilte POLITICO mit, dass der Gouverneur ebenfalls anwesend sei. Das Büro von Newsom hatte letzte Woche ein formelles Angebot an Fox News mit den vorgeschlagenen Debattenterminen für den 8. oder 10. November geschickt. In dieser Anfrage wurde Hannity als alleiniger Moderator bestellt für ein 90-minütiges Forum auf Fox News, an dem kein Studiopublikum teilnahm und das live ausgestrahlt wurde.

„Desantis sollte entweder den Mund halten oder den Mund halten. Alles andere ist nur Spiel“, sagte der Berater.

Eine Debatte wäre – gelinde gesagt – ein unvorhergesehenes Ereignis in der modernen Präsidentschaftspolitik, selbst in einer Zeit scheinbar endloser Rathäuser für Kabelnachrichten. Für DeSantis wäre es ein neuer Austragungsort und Gegner, um seine Bilanz in Florida zu vergleichen, nachdem er wochenlang in Prozessgeschichten über Entlassungen versunken war; gekürzte Wahlkampfbudgets und nervöse GOP-Spender.

Sollte es zu einer Debatte kommen, würde Newsom die Last seiner politischen Partei auf seinen Schultern spüren, und zwar im nationalen Rampenlicht, das heller ist als je zuvor. Wie er es kürzlich in einem Sitdown-Interview gegenüber Hannity getan hat, wäre er gezwungen, Angriffe auf die fortschrittliche Politik in seinem eigenen Staat sowie die Bilanz von Präsident Joe Biden zu verteidigen.

In seinem Brief schlug Newsoms Büro drei verschiedene Debattenorte vor: Nevada, Georgia oder North Carolina.