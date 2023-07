Trotz beeindruckender Spendeneinnahmen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in den ersten sechs Wochen seines Wahlkampfs liegt der konservative Gouverneur in den Umfragen nun im 20-Prozent-Bereich, ein Rückgang gegenüber seinem Januar-Höchstwert von 40,5 Prozent. Letzte Woche bezeichnete Steve Cortes, ein Top-Sprecher des Super-PAC von DeSantis, die DeSantis-Kampagne als „eindeutigen Außenseiter“ und lobte Trump als „außer Kontrolle geratenen Spitzenreiter“.

Am Sonntag drängte DeSantis zurück.

„Wissen Sie, bei meiner Wiederwahl in Florida hatten wir den größten Sieg aller republikanischen Gouverneurskandidaten in der Geschichte des Staates, und doch einige Monate vor der Wahl sagten die Medien, dass mein Wiederwahlkampf irgendwie ins Stocken geraten sei, dass wir nicht „Ich tue nichts“, sagte DeSantis während des Interviews bei „Sunday Morning Futures“.

DeSantis bemühte sich auch, einen Unterschied zwischen ihm und Trump zu machen, indem er versprach, FBI-Direktor Chris Wray zu entlassen und das Justizministerium „aufgeräumt“ zu machen, und dem ehemaligen Präsidenten die Schuld für den Umgang von Social-Media-Unternehmen mit den durchgesickerten Computerdateien von Hunter Biden gab .

„Ich blicke zurück auf die Zensur durch Hunter Biden, die bei den Wahlen 2020 eine riesige Sache war. Und doch, wissen Sie, waren das Donald Trumps eigene Agenturen, die mit großen Technologiekonzernen zusammenarbeiteten. Das würde ich niemals zulassen. Ich würde diese Leute sofort entlassen“, sagte er und fügte hinzu, wenn Hunter Biden ein Republikaner wäre, „wäre er schon vor Jahren im Gefängnis gewesen.“