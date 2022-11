Ron DeSantis: Momentum – und Planung – für die Bewerbung 2024 nimmt nach dem durchschlagenden Sieg in Florida Fahrt auf

Tampa, Florida

Inmitten des wachsenden Geschwätzes über seine politische Zukunft und angesichts der jüngsten Ausbrüche, die von einem zunehmend aufgeregten Donald Trump in die Wege geleitet wurden, beteiligte sich Floridas Gouverneur Ron DeSantis selten an Spekulationen oder Schlammschlachten. Er bestand auf einem Erklärungssieg bei seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit, die jeder Diskussion über 2024 vorausgehen müsse.

Am Dienstagabend kam diese Aussage in Form eines 19-Punkte-Erdrutschsiegs gegen den Demokraten Charlie Crist – der einseitigste Sieg eines republikanischen Gouverneurskandidaten in der Geschichte Floridas und eine Lücke, die Trumps eigenen Sunshine State-Sieg im Jahr 2020 in den Schatten stellte. Innerhalb von Minuten Als die Wahllokale schlossen, brach DeSantis‘ Wahlnachtparty in Tampa in Euphorie aus, als sich die Gesamtheit und Breite seiner durchschlagenden Leistung herauskristallisierte. DeSantis hatte einstmals blaue Grafschaften rot gemacht, eine Mehrheit der Latino-Wähler gewonnen und auf seinen Frackschößen republikanische Kandidaten auf den Stimmzetteln und in jeder Ecke des Staates getragen.

„Wir haben nicht nur die Wahl gewonnen, wir haben die politische Landkarte neu geschrieben“, erklärte DeSantis seinen Anhängern, bevor Konfetti auf ihn und seine Familie regnete. Einige in der Menge forderten ihn auf, ein Angebot des Weißen Hauses in Betracht zu ziehen, indem sie „Noch zwei Jahre!“ sangen.

Das Ergebnis in Florida war ein Lichtblick für die Republikaner, die ansonsten auf eine rote Welle warteten, die nie eintraf, und zusahen, wie von Trump unterstützte Kandidaten auf wichtigen Schlachtfeldern zappelten. Und die Reaktion innerhalb der GOP hat DeSantis nur noch mehr Schwung gegeben, um für das Präsidentenamt zu kandidieren und es nächstes Jahr frontal mit Trump aufzunehmen.

„DeFuture“, stand am Mittwoch auf der Titelseite der New York Post, die dem konservativen Medienmogul Rupert Murdoch gehört.

Die Republikaner sind besonders ermutigt durch das Ergebnis in Miami-Dade County mit Latino-Mehrheit, wo DeSantis 55 Prozent der Stimmen erhielt, da es Hinweise auf die Fähigkeit des Gouverneurs geben könnte, sich mit Latino-Gemeinschaften im ganzen Land zu beschäftigen und ihnen Botschaften zu übermitteln. Ein GOP-Gouverneurskandidat hatte die Grafschaft seit zwei Jahrzehnten nicht mehr gewonnen. Eine Umfrage von CNN ergab, dass DeSantis unter den Latino-Wählern in Florida einen Vorsprung von 18 Punkten vor Crist hat, eine Umkehrung von seiner ersten Kampagne für den Gouverneur vor vier Jahren.

In Florida brüten DeSantis-Verbündete bereits darüber, was als nächstes kommt. Schon vor dem Wahltag herrschte unter denen in seinem Umfeld das starke Gefühl, dass DeSantis wahrscheinlich eine Präsidentschaftskampagne starten würde, unabhängig davon, ob Trump dasselbe tun würde. Mehrere Quellen teilten CNN mit, dass DeSantis in den letzten Monaten den Spendern privat nahegelegt habe, dass Trumps Spaltung ein Hindernis für die Umsetzung konservativer Prioritäten sei, eine deutliche Veränderung in der Art und Weise, wie der Gouverneur über seinen ehemaligen Verbündeten gesprochen habe.

Nach Dienstag sind mehr Republikaner an die Öffentlichkeit gegangen, indem sie darauf hinwiesen, dass der Einfluss des ehemaligen Präsidenten die GOP nach unten zieht. Eine Quelle, die der politischen Operation von DeSantis nahe steht, sagte gegenüber CNN, er erwarte, dass der Gouverneur „kurz nach der Amtseinführung“ im Januar eine Entscheidung treffen werde, obwohl er sie möglicherweise nicht veröffentlichen werde.

DeSantis, fügte die Quelle hinzu, „muss Maßnahmen ergreifen“ und aus Trumps Midterms-Rückschlag Kapital schlagen.

„Es gibt keine Möglichkeit zu leugnen, dass Donald Trump am Dienstagabend gefeuert wurde“, sagte Georgias Lt. Gov. Geoff Duncan, ein Republikaner, der Trump kritisiert hat, am Donnerstag „CNN This Morning“. „Das Auswahlkomitee hat ein paar Namen an die Spitze der Liste gebracht und Ron DeSantis ist einer von ihnen. Ich denke, Ron DeSantis wird für einen neuen Denkprozess mit den Republikanern und dieser soliden Führung belohnt.“

Dennoch bleibt der Zeitpunkt eines Kampagnenstarts im Jahr 2024, falls er eintritt, in der Luft. Als erstmals Berichte auftauchten, dass Trump beabsichtigte, seine Präsidentschaftskampagne Mitte November anzukurbeln, machten sich die Kreise von DeSantis auf die Möglichkeit einer schnellen Wende von der Halbzeit zu einem Showdown der Präsidentschaftswahlen gefasst. Jetzt sagen mehrere Berater in Florida, dass DeSantis wahrscheinlich nicht offiziell in das Präsidentenamt einsteigen wird, bis sich die Gesetzgeber der Bundesstaaten zu ihrer jährlichen Legislatursitzung getroffen haben. Das würde DeSantis auf eine Zeitachse einer Ankündigung im Mai oder Juni bringen.

„Bauen Sie Vorfreude auf“, sagte ein langjähriger republikanischer Spendensammler mit Kenntnissen über den Betrieb von DeSantis. „Ich denke, DeSantis kontrolliert den Zeitrahmen. So sehr jeder Dinge antizipiert und Sie schnell handeln wollen, er hat jetzt das Sagen.“

Selbst diejenigen, die Zugang zu DeSantis haben, warnen davor, dass er noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat, und sie sagen, dass er einen engen Kreis beibehalten hat, während er seine Optionen abwägt. Das Gehirnvertrauen des Gouverneurs ist notorisch gering. Es besteht aus ihm und seiner Frau Casey. Aber Quellen sagten, die DeSantises seien sich auch überaus bewusst, dass er ein Fenster für einen Schritt im Jahr 2024 habe, und obwohl es sich nach Dienstag erweitert habe, bleibe es möglicherweise nicht für immer offen.

„Sie haben einen Moment Zeit“, sagte ein GOP-Meinungsforscher vor dem Wahltag gegenüber CNN. „In einer zweiten Amtszeit könnte etwas auftauchen, das ihn umhaut.“

Die Intrige um einen möglichen Showdown zwischen Trump und DeSantis erreichte am Mittwoch das Weiße Haus. Auf die Frage, welcher der beiden republikanischen Rivalen der härtere Konkurrent von 2024 sein würde, bemerkte Präsident Joe Biden: „Es würde Spaß machen, ihnen dabei zuzusehen, wie sie gegeneinander antreten.“

Mehrere Quellen teilten CNN mit, dass DeSantis eine Gesetzgebungssitzung voller konservativer Prioritäten orchestrieren wird, die er in eine GOP-Präsidentschaftsvorwahl einbringen kann. Die Republikaner gewannen am Dienstag in beiden Kammern der Legislative von Florida eine Supermehrheit, was es DeSantis ermöglichte, Versprechen einzulösen, die Abtreibung weiter einzuschränken und das Tragen einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit zu erleichtern.

Die Legislaturperiode wird „so rotes Fleisch sein, wie Sie es sich nur vorstellen können“, sagte ein GOP-Berater. „Was auch immer er vorschlägt, sie werden es durchsetzen und es wird Gesetz.“

Die republikanische Spendenaktion sagte, dass „alles, was sie auf ihrem Weg zum Töten finden können, das tun werden“, und sagte voraus, dass insbesondere Finanzinstitute in diesem Frühjahr ein Ziel von DeSantis sein würden.

In der Zwischenzeit wird DeSantis weiterhin eine politische Operation aufbauen, die bereits bewiesen hat, dass sie in beeindruckender Weise Geld sammeln kann. Seine Wiederwahlbemühungen brachten seinen beiden politischen Komitees laut Finanzberichten des Bundesstaates mehr als 200 Millionen US-Dollar ein und zogen Geld von kapitalkräftigen Spendern und Republikanern an der Basis gleichermaßen ein, um die nationalen Spendenrekorde für eine Gouverneurskampagne zu brechen. Am 3. November verfügten diese Komitees über 66 Millionen US-Dollar an nicht ausgegebenen Barmitteln. CNN berichtete zuvor, dass das politische Team von DeSantis untersucht hat, wie das ungenutzte Geld an ein Bundeskomitee überwiesen werden kann, das eine Präsidentschaftskampagne unterstützen könnte. Das bleibt der Plan, bestätigten Quellen.

Es wird auch erwartet, dass er seine politischen Reisen außerhalb des Staates fortsetzt, um Geld zu sammeln und seine Marke auszubauen. Nachdem DeSantis während des größten Teils seiner ersten Amtszeit öffentliche Veranstaltungen außerhalb Floridas vermieden hatte, ging er im August das kalkulierte Wagnis ein, Kundgebungen zur Unterstützung republikanischer Kandidaten in einigen der am stärksten umkämpften Rennen des Landes für den Gouverneur und den US-Senat abzuhalten. Bis 10 Tage vor der Wahl reiste er weiter.

DeSantis hielt sich jedoch weitgehend an die Schlachtfelder der Halbzeit und vermied es, Staaten zu früh zu nominieren, in denen Auftritte die Aufregung des Präsidenten auslösen könnten. Stephen Stepanek, der Vorsitzende der New Hampshire Republican Party, sagte, die politische Operation von DeSantis habe mehrere Anfragen abgelehnt, dort Wähler anzusprechen, und die GOP des Bundesstaates habe „praktisch keinen Kontakt zum Gouverneur“ gehabt. Trotz des Hypes um DeSantis sagte Stepanek voraus, dass es für den Gouverneur von Florida schwierig sein wird, Trump in der ersten Vorwahl der Nation in New Hampshire zu besiegen. Trumps Sieg bei den Vorwahlen in New Hampshire 2016 diente als Ausgangspunkt für seinen Gewinn der GOP-Nominierung.

„Die Leute haben nicht nur noch ihre 2020-Schilder draußen, sondern sie haben 2024-Schilder“, sagte Stepanek. „Es ist immer noch Trump Country hier in New Hampshire.“

Trotz des Rückenwinds vom Dienstag steht DeSantis dennoch vor einem steilen Aufstieg, um die GOP-Primärwähler zu gewinnen, deren Loyalität gegenüber Trump nicht geschwankt hat.

Zu Hause sind die Republikaner gespalten, scheinen aber DeSantis zu bevorzugen. Während 33 % der Wähler in Florida eine erneute Wahl von Trump im Jahr 2024 wünschen, sagten 45 %, dass DeSantis den Sprung wagen sollte, so die vorläufigen Ergebnisse der von Edison Research für CNN und andere Nachrichtensender durchgeführten Umfrage zum Austritt in Florida.

JC Martin, der Vorsitzende der Republikanischen Partei von Polk County, sagte, es wäre eine Verschwendung für DeSantis, gegen Trump anzutreten, weil er „in Florida noch viel zu tun hat und für 2028 ein Schnäppchen ist“.

„Ich suche in dieser nächsten Vorwahl keinen totalen Parteienkrieg“, sagte Martin.

Aber Shawn Foster, ein republikanischer Staatskomiteemann für Pasco County, sagte, die GOP „brauche ein neues Gesicht“ und er hofft, dass es DeSantis ist.

„Ich denke, die Partei braucht es, und ich denke, Unabhängige würden eher danach suchen“, sagte Foster.

Auf nationaler Ebene muss DeSantis die Wahrnehmung vermeiden, dass er zu früh seinen Höhepunkt erreicht, eine Falle für unzählige GOP-Stars, die vor ihm kamen.

„Wenn die Leute heute DeSantis zur Sprache bringen, spreche ich Scott Walker an“, sagte Bob Vander Plaats, ein einflussreicher konservativer Führer im frühen Nominierungsstaat Iowa, Anfang dieses Jahres gegenüber CNN und zog Vergleiche mit dem ehemaligen Gouverneur von Wisconsin, der ein früher Favorit war in 2016, bevor seine Kampagne ins Stocken geriet.

Wie Walker hat auch die Agenda von DeSantis konservative Redaktionen und Beltway-Denkfabriken überzeugt. Er genießt Konfrontationen mit Reportern und zeigt einen frechen Stil, ähnlich dem, der Chris Christie aus New Jersey bei vielen GOP-Wählern beliebt machte. Er hat eine Geldbeschaffungsmaschine gebaut, die es mit Floridas Jeb Bush aufnehmen kann.

Diese ehemaligen Gouverneure handelten alle aufgrund von Präsidentschaftsambitionen; Trump zerstörte ihre Träume.

„Wenn Sie tatsächlich mit Donald Trump in eine Präsidentschaftsvorwahl gehen und denken, dass Sie ihm in den Arsch treten werden, kommt noch etwas anderes“, sagte ein republikanischer Berater in Florida gegenüber CNN.

Trump schlug in den letzten Tagen des Midterm-Zyklus öffentlich auf DeSantis ein, während er privat über die wahrgenommene Illoyalität eines ehemaligen politischen Schülers schmort. Er gab DeSantis bei einer Veranstaltung am Samstag in Pennsylvania den Spitznamen „Ron DeSanctimonious“ und hielt zwei Tage vor der Wahl eine Kundgebung in Miami ab, ohne den Gouverneur des Heimatstaates einzuladen.

DeSantis lehnte es ab, sich zu engagieren und veranstaltete stattdessen konkurrierende Kundgebungen an der gegenüberliegenden Küste Floridas.

In einem Interview vor dem Wahltag warnte Trump vor einer Herausforderung von DeSantis.

„Ich weiß nicht, ob er rennt. Ich denke, wenn er rennt, könnte er sich sehr schwer verletzen“, sagte Trump in einem Interview mit Fox News Digital. „Ich glaube, er würde einen Fehler machen. Ich denke, die Basis würde es nicht mögen – ich glaube nicht, dass es gut für die Party wäre … Ich würde Ihnen Dinge über ihn erzählen, die nicht sehr schmeichelhaft sein werden.“

Trump spielte später die Wahlergebnisse vom Dienstag herunter und stellte fest, dass er 2020 in Florida „mehr Stimmen“ als DeSantis erhalten habe. Präsidentschaftswahlen haben normalerweise eine viel höhere Wahlbeteiligung als Zwischenwahlen, und Trumps Vorsprung auf Biden betrug etwa 3 Punkte.

Es wird für DeSantis nur noch schwieriger werden, in den kommenden Wochen nicht über Trump und 2024 zu sprechen, obwohl er es vielleicht immer noch versuchen wird. Am Mittwochmorgen hielt DeSantis, dessen Stimme heiser war von einem anspruchsvollen Zeitplan für die Abschlusskampagne und den Feierlichkeiten in der Wahlnacht, eine Pressekonferenz ab, um die Floridianer über den Tropensturm Nicole zu informieren.

DeSantis erwähnte die Wahlergebnisse nicht. Und er ging, ohne Fragen zu stellen.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Reaktionen aktualisiert.