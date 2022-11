Ron DeSantis ist offiziell in Donald Trumps Kopf

CNN

Donald Trump ist besorgt.

Der ehemalige Präsident hat Ron DeSantis in den Tagen nach dem großen Wiederwahlsieg des Gouverneurs von Florida am Dienstag wiederholt angegriffen, ein sicheres Zeichen dafür, dass Trump nervös ist angesichts der Aussicht, DeSantis in einem republikanischen Vorwahlkampf 2024 gegenüberzutreten.

„Ron DeSanctimonious spielt Spiele“, schrieb Trump in einer langen Erklärung, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde und sich ausschließlich auf DeSantis konzentrierte. „Die Fake News fragen ihn, ob er kandidieren wird, wenn Präsident Trump kandidiert, und er sagt: ‚Ich konzentriere mich nur auf das Rennen des Gouverneurs, ich schaue nicht in die Zukunft.‘ Nun, in Bezug auf Loyalität und Klasse ist das wirklich nicht die richtige Antwort.“

In derselben Erklärung sagt Trump, dass er die politische Karriere von DeSantis effektiv gemacht habe, als er den damaligen Kongressabgeordneten für den Gouverneurswahlzyklus 2018 unterstützte. „Ron kam 2017 in verzweifelter Verfassung zu mir – er war politisch tot und verlor bei einem Erdrutsch gegen einen sehr guten Landwirtschaftskommissar, Adam Putnam, der mit Bargeld und großartigen Umfragewerten beladen war“, argumentierte Trump und bezog sich auf den GOP-Gouverneur Primär in Florida. „Ron hatte wenig Zustimmung, schlechte Umfragewerte und kein Geld, aber er sagte, dass er gewinnen könnte, wenn ich ihn unterstützen würde.“

Trump scheint sich in letzter Zeit besonders auf DeSantis konzentriert zu haben. Am Wahltag schien Trump den Gouverneur von Florida zu bedrohen. „Ich würde Ihnen Dinge über ihn erzählen, die nicht sehr schmeichelhaft sind – ich weiß mehr über ihn als jeder andere – außer vielleicht über seine Frau“, sagte Trump gegenüber Fox News Digital.

Und am letzten Wochenende der Kampagne 2022 brachte Trump den Spitznamen „Ron DeSanctimonius“ heraus, den er in seiner Erklärung verwendete.

Was hat Trump vor? Zwei Dinge, denke ich.

1) Trump versucht, DeSantis aus dem Rennen 2024 zu vertreiben. Er macht eine große Machtdemonstration, damit DeSantis sich bewusst ist, wie elend es für ihn sein wird, wenn er sich entscheidet, für das Weiße Haus zu kandidieren. Trump möchte, dass DeSantis sich fragt, ob er wirklich ein Rennen durchziehen will, das den letzten Tagen sehr ähnlich sein wird.

2) Trump kann sich nicht helfen. Die klügste Strategie, wenn Sie der Spitzenkandidat für die republikanische Präsidentschaftsnominierung sind, was Trump ist, ist, jeden und jeden zu ignorieren, der auch über das Laufen spricht. Sie sind der Favorit – Sie müssen nicht zuschlagen! Aber Trump ist absolut unfähig, diese politische Strategie umzusetzen. Er wird ganz klar von DeSantis bedroht und kann es nicht verbergen. Was wiederum DeSantis stärker aussehen lässt.

DeSantis hat es klugerweise vermieden, mit Trump in irgendein Hin und Her zu geraten. Angenommen, sie laufen beide, wird es eine Zeit dafür geben. Aber DeSantis hat Recht, sich im Glanz seines massiven Wiederwahlsiegs zu sonnen und Trump vorerst zu ignorieren.

Der Eindruck, der Menschen hinterlässt, die auf dieses Zeug achten, ist, dass Trump von DeSantis besessen ist, während DeSantis sich nicht besonders um Trump kümmert. Was für den ehemaligen Präsidenten ein schlechtes – und schwaches – Aussehen ist.