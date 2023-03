De zoon van David Beckham, Romeo, staat op het punt om tegen het Oekraïense nationale team te spelen in een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren voor Brentford B.

The Bees hebben de Oekraïners toestemming gegeven om op hun hoofdkwartier te trainen in aanloop naar de kwalificatiewedstrijd van Oekraïne voor Euro 2024 tegen Engeland op Wembley.

Getty Romeo speelt voor Brentford B tegen het Oekraïense nationale team in een vriendschappelijke wedstrijd

Zij nemen het op donderdag 23 maart op tegen de kant van Ruslan Rotan, met naar verwachting Romeo, voordat drie dagen later de Three Lions van Gareth Southgate het opnemen tegen Oekraïne.

Romeo speelde eerder voor de ontwikkelingskant van Inter Miami, Inter Miami II, waar hij zijn ervaring heeft opgebouwd in de MLS Next Pro.

Nadat hij vorig seizoen met tien assists en twee goals op zijn naam aan de leiding stond van de assist charts van de competitie, eindigde Inter Miami II als zesde in de Eastern Conference.

De 20-jarige besloot in januari om Miami te ruilen voor West-Londen, terwijl zijn vader, David, op Instagram postte: “Spannende start van het jaar (hartemoji). Nu begint het harde werk en plezier. Trots op je maat @romeobeckham.”

Beckham Jnr, die zich bij de Young Bees had aangesloten op een deal die tot het einde van het seizoen liep, scoorde onlangs een winnaar in blessuretijd tegen Wealdstone in de kwartfinales van de Middlesex Senior Cup.

Manchester United-legende David blijkt regelmatig op zijn zoon te passen.

Ronaldo trapt met flessen en gooit de aanvoerdersband neer en fans scanderen de naam van Messi naar hem Sporting 2-2 Arsenal LIVE REACTIE: Schutters op gelijkspel gehouden door gastheren in spannende heenwedstrijd Arsenal-debutant bestempeld als ‘beschamend’ voor wegduiken bij hoekschop voor Sporting-goal Pogba afgeschaft, ‘zielige’ Spurs eruit, Pochettino in voor opbouw Conte, Arsenal en Man United De vrouw van Walker lijkt een cryptische Instagram-post te delen terwijl de politie Man City-ster onderzoekt Man United-fans sturen bericht naar De Jong als video van Pique en zijn vriendin weer opduikt





Getty De 20-jarige maakt sinds zijn aankomst in januari indruk voor het Bees’ B-team

De 47-jarige zag Romeo zijn debuut maken tegen Erith en Belvedere, voordat hij werd lastiggevallen door fans.

Hij was ook aanwezig toen zijn zoon eerder in de campagne een 3-2 overwinning behaalde op Aston Villa.

Het is duidelijk dat Oekraïne besloot om hun trainingskamp in Londen op te zetten vanwege verschillende sterren die hun beroep uitoefenden in de Premier League.

Arsenal-ster Oleksandr Zinchenko, Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk, Everton-vleugelverdediger Vitaliy Mykolenko en Bournemouth-speler Illya Zabarnyi zijn allemaal opgenomen in de selectie voor het duel met Engeland op 26 maart.