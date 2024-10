De autobiografische Rijnland-Palts-Romeinse «Ein Mann seiner Klasse» kommt am Mittwoch (2.10.) als Film ins Fernsehen (20.15 Uhr, Das Erste). De auteur Christian Baron werd in zijn boek in Kaiserslautern geboren, maar hij was niet gelukkig in Duitsland. “De film behandelt sociaal-kritische thema’s die belangrijk zijn voor actie”, aldus de Wormser Schauspieler André Eisermann («Kaspar Hauser»), der in der Rolle von Opa Willy zu sehen ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); „En was je machst du am Wochenende?“ :

„In mijn leven is alles nieuw“

Z+ (abopflichtiger Inhalt); „Schat“ :

Aan het einde van een lange reis

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Jessica Chastain :

„Ik leef tot aan de muur“



Sociale rechtmatigheid met Armut, der Kampf is een kindergrundsicherung en familiaire Gewalt seien noch weit verbreitet, meint der 56-Jährige. “Daran is de afgelopen jaren weinig veranderd.” Daar ga je, de filmverwerking, het bewustzijn van deze problemen zu schärfen. “De families die hun eigen situaties hebben meegemaakt, waren boos tijdens de film en werden boos tijdens hun gedachten”, zei Eisermann.

Kinderen in extreme armutsituaties

In de film misbruikt de familie Ottes, een alcoholvrije mobiele inpakker, altijd samen met Frau Mira, die na een gezond herstel geroerd zal zijn, maar je er ook verlichting van krijgt. Ik ben een christen die een middelbare schoolopleiding heeft genoten, maar zijn vader is vandaag gelukkig en Christian leeft zelfstandig in de omgeving. Allereerst, als de moeder van de moeder voor zichzelf heeft gezorgd, zal ze voorbereid zijn op haar eigen beelden en de echtgenoten van de behörden. Papa heeft een christelijke kans en een gelukkige verjaardag.

“De film vertelt welke mensen, vooral kinderen, in extreem arme situaties leven en die hun leven in het gezin leiden”, zegt Eisermann, die als Schaustellerkind zelfvoorzienend is in bescheiden relaties. De interpretatie van de films is zichtbaar in de Möglichkeit, die goed te zien is bij het aanbrengen van wijzigingen en het aanbrengen van wijzigingen. ‘De twee armen en het Reich wonen sindsdien in Duitsland. De politiek is niet genug, een trend is voorbij.»

«Einige haben sogar geweint – auch ich.»

Als de familie uit Stolz Lebensmittel-Spende in staat is, is het hoofdfiguur en autor Baron den Schimmel von der Wand. “Aber der Film is nog niet tragisch, zonder zijn humoristische momenten”, zei Eisermann met de internationaal geprezen bekroonde literaire films “Kaspar Hauser” (1993) en “Schlafes Bruder” (1995).

De voorgaande jaren heeft Zuschauer er ook gewoond, geschilderd. «Einige haben sogar geweint – maar ik was nog steeds normaal met mijn films kritisch beladen.» Unmittelbar nach der Aufführung in Barons Heimatstadt Kaiserslautern Vóór de Tür des Auführungsraum zijn er zware bewegingen van de autoriteiten, degenen die toegang tot de lucht moeten hebben. “Dat is wat er gebeurt als je emoties ervaart”, zei Eisermann. «Über Jahre, veldleicht noch langer. Plötzlich flossen bei beide sterven Tränen.»

© dpa-infocom, dpa:241001-930-248286/1