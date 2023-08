Schmallenberg Ich reise um die Welt, sehe Resorts, Hotels und Luxusimmobilien. Und doch fällt mir eine echte Perle wie das Romantikhotel Deimann einfach ein. Klar, das Sauerland liegt fast nie auf meinem Weg, aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich es endlich geschafft habe, dieses herzliche, familiengeführte Hotel kennenzulernen. Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt – beide waren im ehemaligen Sauerländer Gut sehr positiv.

Ich komme erst spät abends gegen 21 Uhr im Hotel an und werde noch vom Besitzer persönlich empfangen. Dann verabschiedet sich Herr Deimann von seinem Zuhause. Fairerweise muss man sagen, dass das Hotel sein Zuhause ist. Der Weg nach Hause ist also kurz.

Dennoch bin ich beeindruckt von diesem freundlichen und persönlichen Empfang. Das 1890 eröffnete Hotel Deimann befindet sich in der vierten Generation der Familie. Auch Theo Deimann, der Senior, wohnt mit seiner Frau im Haus, ebenso wie einer seiner Söhne und seine Familie. Ein zweiter Sohn wohnt im nahegelegenen Golfclub, der zum Hotel gehört.

Schon bei der Ankunft war klar: Das Haus ist ganz klar auf seine Gastgeber angewiesen, sie geben hier den – freundlichen – Ton an. Am ersten Morgen verliere ich auf dem Weg zum Frühstück kurz die Orientierung und frage einen der Mitarbeiter nach dem Weg. Er begleitet mich durch das ganze Haus bis zum Restaurant, verabschiedet sich freundlich und wünscht mir einen angenehmen Aufenthalt und ein gutes Frühstück.

Ich bin mit meiner Freude über diese Freundlichkeit noch gar nicht fertig, ich bin schon wieder positiv überrascht. Erfrischenderweise fragt die Mitarbeiterin an der Frühstücksrezeption nicht nach meiner Zimmernummer, was ich furchtbar finde, sondern einfach nach meinem Namen. Sie begleitet mich zu einem Tisch, der bereits für mich reserviert und gedeckt ist.

Innenpools und zwei Schwimmteiche im Garten

Und so auch der Service: stets persönlich, herzlich und aufmerksam. Ich werde überall begrüßt, jeder bleibt stehen und gibt mir das Gefühl, wirklich willkommen zu sein. Wo war ich all die Jahre, in denen ich dieses Hotel übersehen habe?

Das Spa bietet auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern ausreichend Platz. (Foto: Ydo Sol) Entspannungsmodus

Auch in Sachen Hardware ist das Hotel super. Das Haus, ein über die Jahre gewachsenes ehemaliges Anwesen, ist großzügig und geräumig. Zusätzlich zu den beiden Innenpools gibt es im Garten zwei große, wunderschön angelegte Schwimmteiche. Der Clou am Fitnessbereich: Er liegt zwar draußen, ist aber überdacht. So können Sie auch bei Wind und Regen immer an der frischen Luft trainieren.

Das 4.700 Quadratmeter große Spa verfügt über viele Loungebereiche und sehr große Saunen. Und es gibt Bereiche, die Erwachsenen vorbehalten sind. Die großen Kinderspielbereiche sind hiervon geschickt abgetrennt. Auch die Gastronomie überzeugt mit der Hofstube Deimann, einem Sternerestaurant für maximal 30 Gäste, und dem À-la-carte-Parkrestaurant.

Schon am ersten Abend freue ich mich über die kleinen, praktischen technischen Details im Zimmer, wie zum Beispiel den Bewegungsmelder im Eingangsbereich, durch den das Licht in der eher dunklen begehbaren Garderobe angeht, sobald ich eintrete, also dass ich nicht nach dem Lichtschalter suchen muss. Die Zimmer sind groß, haben einen Parkettboden, im geräumigen Badezimmer ist neben Dusche und Badewanne sogar eine Infrarotsauna eingebaut. Die bodentiefen Fenster zum Balkon lassen viel Licht in den Raum.

Die Zimmer und Suiten überzeugen – auch mit kleinen praktischen technischen Details. (Foto: Björn Luelf) Großzügig und hell

Doch das Wichtigste hier im Romantikhotel Deimann sind die Mitarbeiter. Immer wenn ich etwas suche und frage, wie ich dorthin komme, werde ich persönlich begleitet. Kein einziges Mal fragt mich jemand nach der Zimmernummer. Für mich ist das ein Fünf-Sterne-Service. Im Sauerland ist alles ruhig, bodenständig und dennoch luxuriös.

Die Dame des Hauses ist übrigens ein echter Sonnenschein. Nachdem mein Zimmer von zwei Reinigungskräften gleichzeitig gereinigt und in einwandfreiem Zustand hinterlassen wurde, kommt sie noch einmal vorbei, fragt mich, ob ich einen Extrawunsch habe und füllt dann noch schnell selbst das Eis in die Kühlbox.

Reisen, Gesundheit, Kochen, Romane – für jedes Interesse ist etwas zu lesen. (Foto: Carsten K. Rath) In der Bücherei

Am zweiten Tag entdecke ich die wunderschöne Bibliothek. Es ist nach Themen sortiert und bietet Bücher zu den Themen Haus und Garten, Religion, Gesundheit, Politik, Reisen, Kochen und Romane. Hier kann man Stunden verbringen. Ich kann mich kaum losreißen, doch dann besuche ich den hauseigenen 27-Loch-Golfplatz. Hotelier Theo Deimann ließ 1989 auf seinem ehemaligen Agrargrundstück die große Anlage errichten und errichtete ein Vereinsheim mit Gemeinschaftsgastronomie.

Die Angebotsvielfalt für die Hotelgäste ist enorm: Minigolf, Tischtennis, Tennisplätze, Schwimmteiche, Bibliothek, Saunen, Fitness, Wanderangebote. Es gibt sogar eine hauseigene bewirtschaftete Waldhütte mit Grillplatz, von der aus man einen herrlichen Blick in die Natur hat.

Für mich ist das Hotel Deimann im Westen Deutschlands das, was die Sonnenalp im Süden Deutschlands ist. Von mir eine echte Empfehlung für alle Erholungssuchenden. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Und so weiter.

Rath’s Voyage Rating (aktuelle Bewertung in Fettdruck)

1. Ausdrückliche Reisewarnung

2. Besser als unter der Brücke

3. So lala, nicht oh, là, là

4. Sich auf hohem Niveau beschweren

5. Wenn es nur immer so wäre

6. Tolles Kino

Insider-Tipps

Abstecher: Auch wenn das Hotel Deimann auf dem eigenen Gelände eigentlich genügend Abwechslung bietet, lohnt sich eine Wanderung durch das schöne Sauerland. Praktischerweise bietet die Hoteliersfamilie zweimal pro Woche geführte Wanderungen an. Anschließend geht es zum Beispiel auf den nahegelegenen Wilzenberg oder ins Sorpetal. Beides sind wunderschöne Wanderungen, bei denen man seine Gastgeber besser kennenlernt.

Über den Autor: Als ehemaliger Grandhotelier und Betreiber der Reiseplattform Travelgrand.ch ist Carsten K. Rath ein professioneller Weltenbummler. Alle Hotels, über die er für das Handelsblatt schreibt, bereist er auf eigene Rechnung.

Carsten K. Rath, Michael Raschke: Die 101 besten Hotels in Deutschland 2022/23.

Institut für Service und Leadership Excellence AG/Handelsblatt

594 Seiten

39,90 Euro

ISBN: 978-3033094574

Rath ist Ideengeber für das Ranking „Die 101 besten Hotels in Deutschland“, zu dessen Partnern auch das Handelsblatt gehört. Rath ist außerdem Autor des von Michael Raschke (Handelsblatt) mitverfassten Buchs zum Ranking.

