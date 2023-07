Gemeinschaften und Geschlechter beginnen zu fließen: Lorenz Justs neuer Roman „Tag XYZ“ beginnt mit der Besetzung der Berliner Volksbühne.

Ein Theater ist besetzt, Aktivisten im Foyer, auf der Bühne, sie kommen und gehen, sie sitzen und diskutieren, Tag und Nacht. So beginnt dieses Buch, sein Ich-Erzähler befindet sich in dieser Beschäftigungssituation. Das Ding erinnert einen, man kann es nicht lassen, an das Jahr 2017. Damals besetzte eine Kunsttruppe namens „Staub zu Glitzer“ die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, die vom feindseligen neuen Regisseur Chris Dercon übernommen worden war.

Die Beschreibungen des Theaters, seines Inneren, seines Äußeren und auch des Platzes davor im Roman „Tag XYZ“ von Lorenz Just ähneln einerseits fast unverkennbar der Realität. Andererseits steht das namenlose Römertheater in der namenlosen Stadt im Gegensatz zur Volksbühne leer. Die Kunstaktion im Buch hat keinen klar erkennbaren Gegner, sie hat kein klares Ziel, sie ist weder Kunst noch Aktion klar definiert.

Kein Wunder, dass bei diesem Erzähler, der Jacob, oder Jake oder Jagg heißt, Namen kein Rauch und Spiegel sind, sondern etwas, das sich jederzeit ändern oder fließen kann; wie Wünsche, Hoffnungen, Gemeinschaften oder Geschlechter.

Es gibt Menschen, die manchmal Ferdinand genannt werden, manchmal Pferdi, es gibt Delling, er macht die Küche im Theater, es gibt Bernd in seiner Bernd-Ähnlichkeit, es gibt, nein, es gibt Ora, die nur im Plural angesprochen werden, es gibt Spuki und auf einer Tour ins Hinterland eines namenlosen fernen Landes trifft Jakob (ein bisschen wie in einem Bolaño-Roman) auf eine Gruppe, die Brecht und Müller und Arendt liest, ein Kollektiv der anderen Art, Abie und Medad und Schebu und Isal und Er id, der ihn nach seiner Meinung zu Nietzsches These vom Tod Gottes fragt.

widerstehen Kollationen

Das passiert in einer der beiden langen Einschübe des Romans, eine erzählt von einer Kreuzfahrt mit meiner Tante, außerdem gibt es ein Dorffest und eine angeschwemmte englischsprachige Beleidigung für Deutschland; der andere, spätere Einschub erzählt von der Briefverteilung an die überlebenden Verwandten dieser Tante. Auf der Kreuzfahrt ging es ihr nicht gut, jetzt ist sie tot.

Man könnte sagen, dass es sich hierbei um Rückblenden aus der Haupthandlung des Theaters und der Besetzung handelt, wäre die damit verbundene klare Unterscheidung zwischen Gegenwart und Vergangenheit nicht schon eine etwas zu grobe logische Sortierung in einem Buch, das sich Sortierungen aller Art, wenn auch sanft, widersetzt – vor allem solchen im Realen und im Geträumten. Es sind alles Halbfertigprodukte: Realität vermischt mit Traumelementen. Ein Traum, aus dem die scharfkantige kapitalistische Realität hervorragt.

Man muss sich nicht wundern, sobald man sich mit dem Buch beschäftigt, denn es gibt einen Leitspruch von Robert Walser, den man hier durchaus zitieren kann. Es geht so: „Manchmal wanderte ich im Nebel und in tausend Schwankungen und Peinlichkeiten umher und fühlte mich oft kläglich verlassen. Aber ich denke, es ist schön zu kämpfen.

Dabei handelt es sich fast weniger um ein Motto als um das, was man als Aufforderung bei der Bestellung einer generativen künstlichen Intelligenz bezeichnen könnte, nur dass hier die ästhetische Formintelligenz und Vorstellungskraft des Autors Lorenz Just die Aufgabe übernommen hat, das, was in diesem Motto verdichtet wird, zu einem Roman zu formen.

Zuverlässig unvorhersehbar

Eine scheinbar kleine Besonderheit des Buches, das so zuverlässig unvorhersehbar ist, dass man seine Wendungen nur allzu gern zulässt: Entgegen den Zeichensetzungsregeln geht es nicht nach einem Punkt weiter. Keiner der Romane, die – wie Mathias Énards „Zone“ – keinen Sinn ergeben und daher keine Schwellen für das Innehalten und vielleicht Umdrehen setzen. In „The Day XYZ“ werden diese Schwellen nur gesenkt, die Füße schleifen, die Erzählung verwischt den Unterschied zwischen Träumen und Wachen, zwischen einer Szene und der nächsten, zwischen Aktivismus und Passivität.

Es versteht sich von selbst, dass die Besatzungskunstaktion ihr Ziel, das sie eigentlich nicht benennen kann, nicht erreicht. Die Diskussionen führen zu nichts, aber die Tatsache, dass sie überhaupt geführt werden, ist etwas. Der Kampf um seine Schönheit geht weiter. Der Erzähler macht sich auf den Weg zum Tag X. Oder Y. Oder Z.