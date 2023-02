Die lebensbedrohliche Erkrankung van Olympiasieger Roman Kostomarow drängen in Rusland sogar die Diskussionen um die unter Dopingverdachte stehende Ex-Europameisterin Kamila Walijewa in den Hintergrund. Immer mehr Details zum Drama um den Eistänzer were veröffentlicht.

De twee Füße, die in 2006 in Turijn zum Olympiasieg trugen, hebben Roman Kostomarow door een amputatieschon verloren. Den Kampf um sein Leben hat der einstige Eistänzer noch alldings nicht aufgeben, dennoch bangt man in Russland seit Wochen um den früheren Topathleten. Of het nu gaat om een ​​mogelijke besmetting met het coronavirus, of een andere grote longontsteking, massale doorbloedingsstoornissen. Die Tragödie is de eerste voor Kraft strotzenden Eistänzer die langs de dopingverdachte stehende Ex-Europameisterin Kamila Walijewa aus den Schlagzeilen verdreven.

Auch, weil sich die Moskauer Gazette mit weiteren Horror-Nachrichten überboten. Kostomarow is offensief nu noch am Leben, weil die Ärzte zusterätzlich zu den Füßen auch Teile der Hände amputierten. Een zus van Blutvergiftung verschijnt actief onder Kontrole. En maar hebben de zweren Krankheitsbilder scheinbar zu weiteren massieve gesundheitlichen Problemen geführt. Zuletzt wurde von Atem- und Nierproblemen sowie einer Gehirnblutung meldde, dat werd Linse des Rechts Auges musste angeblich entfernt.

Kostomarows Frau Oksana Domnina, met ihrem Landsmann Maxim Schabalin Eistanz-Weltmeisterin 2009, hat die Hoffnung nicht aufgeben. “Selbst im gruseligsten Traum hätten wir uns nicht vorstellen können, dass zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte. ihres Ehemanns ben 8 februari. Kostomarow en Domnina sind Eltern kunnen twee verschillende manieren hebben.

Dass die Anteilnahme am Schicksal Kostomarows zo groß is, hangt zum éénn mit der Popularität des Eiskunstlaufs in Russland Zusammen. Als Privatmann staan ​​en Kostomarow nach wie vor im Blickpunkt, denn seine drie Weltmeisterschaften en zwei europäischen Titel is een van de pagina’s van Tatjana Nawka. Die 47-Jährige is sinds 2015 met de Russische Regierungssprecher Dimitri Peskow verheiratet.