Rolstoel Super League wil voortbouwen op de Rugby League World Cup-boost naarmate het seizoen 2023 van start gaat | Rugby League-nieuws

Het seizoen 2023 van de Betfred Rolstoel Super League begon tijdens het weekend, met als doel de sport voort te zetten in de schijnwerpers toen Engeland vorig jaar zegevierde in de Rugby League World Cup





Rob Hawkins streeft ernaar om Halifax te helpen hun Rolstoel Super League-titel in 2023 te behouden

Mike Swainger is al tien jaar betrokken bij het spelen en coachen van rolstoelrugbycompetities en weet al lang wat de rest van de wereld te weten is gekomen over de sport tijdens de Rugby League World Cup van vorig jaar.

Een platform geboden waarop het toernooi op gelijke voet kwam te staan ​​met de hardloopwedstrijden voor heren en dames, rolstoelspelers en teams van over de hele wereld betoverden het toekijkende publiek in een evenement dat culmineerde in de overwinning van gastland Engeland in de finale.

Naast het combineren van de gladiatoren- en behendigheidsaspecten van het hardloopspel, liet dat WK rolstoelrugby zien waarom het zichzelf verkondigt als de meest inclusieve sport ter wereld, met mannelijke en vrouwelijke gehandicapte en valide atleten van alle leeftijden die strijden op een gelijk speelveld.

Hull FC-hoofdcoach Swainger, een geamputeerde die samen met zijn valide zoon speelt, heeft de belangstelling voor het Black and Whites-team al zien toenemen en is verheugd dat zoveel anderen nu beseffen waarom degenen die betrokken zijn bij het rolstoelspel zo betrokken zijn geweest. uitgesproken over zijn kwaliteiten.

“We hebben veel gehamerd over hoe goed het is, maar nu heeft het mensen de ogen geopend over wat de rolstoelrugbycompetitie inhoudt en hoe dicht het ook bij het hardloopspel is”, vertelde Swainger. Sky Sports.

“Je hoeft niet gehandicapt te zijn om de sport te beoefenen, het is volledig inclusief, en als je een algemene fan bent van de sport, word je een fan van de rolstoelrugbycompetitie. Het is een kans voor jou om te spelen het spel, ongeacht met welk vermogen je binnenkomt.

“Het gaat erom deze barrières te slechten en kansen te creëren, en dat is waar het mij altijd om ging.

Hoogtepunten van de grote finale van de Betfred Rolstoel Super League 2022 tussen Leeds Rhinos en Halifax Panthers.

“Zonder rolstoelrugby league is er niet veel anders waar ik sportief in geïnteresseerd zou zijn of misschien zelfs maar toe in staat zou zijn.”

Zowel Hull FC als rivalen uit de Betfred Super League, Hull Kingston Rovers, hebben rolstoelkanten, wat extra kansen biedt aan degenen in een van de grootste bolwerken van de rugbycompetitie die niet in staat zijn om deel te nemen aan het hardloopspel om deel te nemen aan de sport.

Het is echter 115 kilometer verderop op de M62 waar de huidige koplopers van de Betfred Rolstoel Super League zijn, met Halifax Panthers die de binnenlandse campagne van 2023 als regerend kampioen aftrappen na het onttronen van Leeds Rhinos met een 52-48 overwinning in de Grand Final van vorig jaar.

De stad West Yorkshire heeft een sterke rugby league-traditie in het hardloopspel, waarbij de Panthers – tegenwoordig spelend in het tweederangs Betfred Championship – vier landstitels en vijf Challenge Cup-triomfen op hun naam hebben staan, samen met stichtende leden van Super Competitie.

Rob Hawkins won de Rolstoel Wereldbeker met Engeland in 2022 nadat hij Halifax naar de Grand Final-glorie had geholpen

Op dit moment is het echter het rolstoelteam dat furore maakt in de sport en Rob Hawkins, een van degenen die Engeland in 2022 naar de WK-glorie hielpen, is er trots op dat de offers die hij en zijn teamgenoten hebben gebracht hun vruchten afwerpen.

“Het voelt goed, maar niet alleen ik doe het harde werk – het is de rest van het team”, zei Hawkins. “We hebben allemaal verplichtingen gehad om deze sport niet meer te beoefenen, vooral weekendjes weg.

“Ik weet dat mijn partner niet zo blij met me is als het betekent dat ik niet met haar op vakantie kan gaan omdat ik een wedstrijd heb of op training ben, maar Halifax op de kaart zetten maakt het nog beter.

“We moeten ons spel consequent blijven spelen en ook heel kalm spelen en het respect behouden dat we vorig seizoen hadden. Als we dat doen, kunnen we weer met de trofee naar buiten komen.”

De poging van Halifax om hun Rolstoel Super League-kroon te behouden, begon met een 59-45 nederlaag weg tegen Wigan Warriors in het weekend, maar de Panthers worden in 2023 aangespoord door de nagedachtenis van assistent-coach en voormalig Halifax-reserveteamspeler Zak te eren. Dewhirst na zijn dood in februari op 27-jarige leeftijd.

“Zak was een heel goed lid van het team”, zei Hawkins. “Hij heeft ons vorig seizoen veel geholpen met zijn hardloopervaring, en hij heeft zijn advies gegeven en dat hebben we heel goed opgevolgd.

“Het geeft ons een doel om iets te doen. Uiteraard is het belangrijkste doel om te winnen, maar het geeft ons iets om naar te kijken en zijn leven te vieren voor de tijd dat we hem kenden.”

“We mogen allemaal verdrietig zijn, maar in plaats van dat het ons tegenhoudt, willen we hem herinneren, zijn leven vieren, en de sport en de dingen die hij voor ons heeft gedaan.”

Hull FC rolstoelhoofdcoach Mike Swainger

In de eerste wedstrijd van Hull FC van de nieuwe campagne gingen ze met 64-42 onderuit tegen London Roosters, die ze nu op 1 april ontvangen, waarbij Swainger’s team wilde voortbouwen op een campagne van 2022 die culmineerde in een nederlaag tegen North Wales Crusaders in de Middle 5. Grote finale.

De baas van de Black and Whites erkent dat ze nog wat in te halen hebben met de topploegen in de Rolstoel Super League, maar is vastbesloten ervoor te zorgen dat het team zich blijft ontwikkelen en kansen biedt aan potentiële spelers in de stad.

“Met je topclubs als Leeds, Halifax en Wigan heb je vertegenwoordiging die voor Engeland, Wales en Ierland speelt, en daarmee komt ervaring”, zei Swainger.

“We hebben het zwaar, maar het gaat erom hoe we ons kunnen ontwikkelen en kleine mijlpalen kunnen bereiken, deze reis kunnen voortzetten en onszelf kunnen uitdagen.”

De Grand Finale voor heren, de Grand Finale voor dames en de Grand Final voor rolstoelen zijn dit seizoen allemaal live op Sky Sports.