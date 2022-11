Rollschuhlaufen gab mir die Gabe, etwas Neues mit meinem Körper zu lernen: NPR

Mein erstes Ziel: Versuche, nicht so verängstigt auszusehen.

Es klingt einfach, aber es dauerte tatsächlich einige Versuche, bis ich mich von dem Ausdruck mit offenem Mund, weit aufgerissenen Augen und gespreizten Fingern entspannen konnte, den mir das Fahren auf Rollschuhen verlieh. Der Blick von jemandem, der keine Ahnung hatte, was er tat. Aber nicht verängstigt auszusehen, war etwas, von dem ich wusste, dass ich es schaffen konnte, und es half mir, den schmerzhaft peinlichen, demütigenden und aufregenden Prozess des Versuchs, Rollschuhlaufen zu lernen, durchzuhalten.

Ich habe Ende 2021 mit dem Rollschuhlaufen angefangen, einem Bewältigungsmechanismus, der ein Jahr in meinem Haus und in meinem Kopf bekämpfen soll. Es gab mir das Geschenk, etwas Neues mit meinem Körper zu lernen, und eine neue Perspektive, wie ich mich durch die Welt bewegen kann.

Bildunterschrift umschalten Brandon Watson/NPR

Brandon Watson/NPR

Ich hatte den Sport schon immer aus der Ferne bewundert. Ich liebe es, Menschen auf Rädern tanzen zu sehen, die nahtlos, sorglos und fröhlich, mit Leichtigkeit und Selbstvertrauen durch die Luft schneiden. Mein Lieblingsgenre des Skatens stammt aus der Rollerdance-Szene der 1970er und 80er Jahre.

Diese Szene starb mit der Disco, obwohl einige treue Fans ihre Schlittschuhe während der zahlreichen Schließungen der Eisbahnen in den 90er und frühen 2000er Jahren behielten (sehen Sie sich die Dokumentation United Skates an, um mehr über die Geschichte der amerikanischen Rollschuhkultur zu erfahren).

Die Pandemie führte zu einer Art Rollschuh-Revival

Die Verkäufe schossen in die Höhe, bis es zu einem weltweiten Mangel an Schlittschuhen kam. Die Rollschuhszene, die ich gefunden habe, ist vielfältig, queer und einladend – alle Arten von Körpern, Moden und Altersgruppen besuchen die Eisbahn. Agilität auf Rädern ist dem Könner vorbehalten, unabhängig von Körperform und Alter. Ich fühle mich sicher und willkommen – ich verspüre keinen Druck, ein idealisierter Typ zu sein, sondern nur den Wunsch, der ausdrucksstärkste Skater zu sein, der ich sein kann.

Es ist auch sehr schwarz, zumindest in der Ecke der Skate-Community, die ich liebe. Eine etwas unausgesprochene Segregation existiert in der amerikanischen Rollschuhszene, wo bestimmte Musikstile die Zusammensetzung der Menge diktieren.

Wenn du R&B, Hip-Hop, Funk, House, Soul hören willst … das nennt sich Adult Night oder R&B Night, und es ist normalerweise eine Szene ab 25 mit hauptsächlich Schwarzen auf Quad-Skates. In einer guten Nacht voller erfahrener Skater können Sie sehen, wie sich die gesamte Eisbahn im Rhythmus der Musik bewegt, Gruppen von Skatern in choreografierten Routinen ausbrechen, in ihren aufeinander abgestimmten Outfits oder passenden Shirts, die mit Spitznamen, Postleitzahlen und Städten geschmückt sind. Es ist eine Party auf Rädern, sportlich und groovy.

Sich auf Schlittschuhen wohlfühlen

Ich habe mich diesem Hobby mit ganzem Herzen hingegeben, auf eine Art und Weise, die mich manchmal überrascht. Es fühlt sich sehr nach Liebe an. Allerdings hat es eine Weile gedauert, bis ich mich auf Schlittschuhen wohlgefühlt habe, und als Erwachsener bin ich es nicht gewohnt, mich so unwohl in meinem Körper zu fühlen. Ich habe mich wirklich daran gewöhnt, mich vom Boden aufzuheben.

Als Kind bin ich ein paar Mal Schlittschuh gelaufen, aber nie genug, um gut zu werden. Als Erwachsener, mit erwachsenen Knien, war ich also sehr vorsichtig. Obwohl meine Großmutter mich ein wenig beschimpfte – „Unterricht? Wir würden nur zuschauen und dann in der Ecke üben“ — Ich meldete mich für Online-Kurse an und begann damit, zu lernen, wie man sich auf Rädern fortbewegt.

Es erinnerte mich an die wackligen ersten Schritte eines Rehbabys, an den zaghaft pochenden dicken Fuß eines Kleinkinds. Sie sind unbeholfen und ungeschickt, aber wir alle jubeln, weil eine positive Einstellung hilft.

Im Skateunterricht haben sie mir beigebracht, Schutzausrüstung zu tragen, zu klatschen, wenn jemand fällt, und sie zu ermutigen. Fallen bedeutet, dass du es versuchst, und jeder fällt beim Skaten. Es ist ein Freizeitrisiko, das es fast noch lustiger macht, der kleine Nervenkitzel der Möglichkeit, dass Sie stürzen könnten, eine Wahrscheinlichkeit, die zu Beginn allmählich abnimmt, je mehr Sie üben – aber niemals auf Null.

Als ich zu lernen begann, konnte ich zu Hause alleine auf meinen Schlittschuhen zu meiner Musik jammen, aber die Eisbahn war unglaublich einschüchternd. Meine Beine fühlten sich voller Zement an und ich würde mir sehr bewusst sein, wie unterschiedlich meine Sinne auf Rädern waren.

Alles bewegt sich so schnell, dreht sich in unvorhersehbaren Geschwindigkeiten und Richtungen. Was mich an der Eisbahn erstaunt, ist, wie die Menschen ihr eigenes Raumgefühl innerhalb der kreisförmigen Bewegung schaffen, so dass zwei unkoordinierte Tänzer aneinander vorbeirutschen können, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und das alles im Rhythmus. Ich habe fünf oder sechs Skater gesehen, die sich rhythmisch in ineinandergreifenden Kreisen auf der Eisbahn drehten, sich drehten, sich nicht berührten; gewissermaßen koordiniert, aber nicht einstudiert. Es fühlt sich in gewisser Weise mathematisch an, ein kinetisches Gleichgewicht von Körpern.

Einige meiner Lieblingsskater sind diejenigen, die seit 30-40 Jahren dabei sind, ganze Leben lang auf Rädern im Kreis schweben. Ein Typ, der wie mein Großvater aussah, mit seinem Spitznamen DW, der in seine Custom-Skates eingraviert war, brachte mir einmal bei, Kurven zu fahren, indem er eines meiner Beine anhob. „Wie ein Ruder“, schrie er mich über die schmetternde House-Musik hinweg an. „Du kannst es immer gebrauchen!“ Er hielt meine Hand, als wir ein paar Mal um die Eisbahn liefen, mein Gesicht verbarg sich in einem Grinsen mit offenem Mund.

Das ist die andere Sache, die ich liebe: das Händchenhalten. Es ist eine sanfte Kunst, die ich sicherlich nicht beherrsche, aber die wenigen Male, die ich mit einem Partner Schlittschuh gelaufen bin, hat sie diese tiefe Intimität: im Rhythmus mit einem Fremden Schlittschuh laufen, seine Hand halten, während man sich im Kreis dreht.

„Mein Ziel ist es, so zu skaten wie du“

Wenn ich in der Zone der Eisbahn bin, skate ich im Wind, meine einzigen Gedanken sind der Musik zu lauschen und sie durch meinen Körper fließen zu lassen, während ich durch die ovalen Bahnen der Skatefläche navigiere. Es ist lecker.

In einer wirklich guten Nacht, wenn sich die Böden so glatt wie Glas anfühlen und die Musik genau richtig groovt, ist es, als würden wir alle schweben und zum selben Song skaten, aber auf unsere eigene einzigartige Weise, zusammen, aber getrennt. Die Energie der Hauptfigur, die manche Skater ausstrahlen, ist entzückend, und darin zu schwimmen und mein eigenes Skate-Ich auszudrücken, ist extrem befreiend. Es gibt ein unsichtbares Netz aus Geräuschen und Wind, das uns alle trägt.

Ich skate jetzt seit fast einem Jahr und auf Rädern sehe ich nicht mehr so ​​ängstlich aus. Meine Lieblingsbeschäftigung heutzutage ist Rückwärtslaufen – die Herausforderung, rückwärts durch den Kreis zu navigieren, das Gleichgewicht auf Zehenspitzen, rückwärts auf Rädern zu tanzen – ist ein Nervenkitzel! Im Vergleich zu einigen der Skater, zu denen ich aufschaue, fühle ich mich immer noch wie ein Anfänger, aber ich habe große Fortschritte gemacht. Neulich lief ich freudig an einer älteren Frau auf der Eisbahn vorbei und schlurfte zaghaft in ihre Knieschützer und Handgelenkschützer.

„Mein Ziel ist es, wie du zu skaten“, sagte sie fast leise. Ich versuchte, meinen Stolz zu unterdrücken. „Weiter so!“ schrie ich über meine Schulter. Ein paar Minuten später stolperte ich, fiel hin, stand schnell wieder auf und blieb dann dran.