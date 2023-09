Die englische Rockband The Rolling Stones gab am Mittwoch den Veröffentlichungstermin von „Hackney Diamonds“ bekannt, ihrem ersten Album mit Originalmusik seit 18 Jahren. Es wird das erste Album sein, das die Band ohne den 2021 verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts aufnimmt.

Die drei überlebenden Stones – Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood – kamen in den Ost-Londoner Stadtteil Hackney, um „Angry“ vorzustellen, die erste Single des neuen Albums, dessen Titel sich auf zerbrochenes Glas nach einem Raubüberfall bezieht.

„Wir sind hier, um unsere neue Single, die ‚Angry‘ heißt, und das Video dazu vorzustellen, und ‚Angry‘ ist die erste Single aus unserem neuen Album, das ‚Hackney Diamonds‘ heißt, weshalb wir hier sind.“ in Hackney, und das am 20. Oktober herauskommt“, sagte der 80-jährige Frontmann Mick Jagger in einer Livestream-Übertragung der US-Talkshow Jimmy Fallon.

Musikfans haben auf die Ankündigung gewartet, seit letzten Monat in einer Lokalzeitung eine kryptische Anzeige erschien, in der einige der größten Titel der Stones und der Name des neuen Albums erwähnt wurden.

Wie wird das Album klingen?

Laut Jagger sei „Hackney Diamonds“ eine „Mischung“ von Musik, und nicht alle Songs seien furios. Das Album enthalte auch „Liebeslieder, Balladen und Country-artige“ Klänge, sagte er.

Jagger scherzte, der Grund dafür, dass die Band seit fast zwei Jahrzehnten kein Album mehr aufgenommen habe, sei Faulheit. „Ich möchte nicht großspurig sein, aber wir hätten dieses Album nicht veröffentlicht, wenn es uns nicht wirklich gefallen hätte“, sagte er.

Das Album wurde im Dezember und Januar in Studios auf der ganzen Welt aufgenommen und zeigt die Zusammenarbeit der Stones mit dem Grammy-prämierten Produzenten Andrew Watt.

Anstelle von Watts spielt Schlagzeuger Steve Jordan auf 10 der 12 Tracks. Zwei weitere Songs wurden 2019 mit Watts aufgenommen. Auch der frühere Stone Bill Wyman tritt bei einem Track auf.

Die Rolling Stones wurden 1962 in London gegründet und wurden zu einem der führenden Köpfe des globalen Booms der britischen Musik in den 1960er Jahren, der mit „Beatlemania“ begann, dem schnellen internationalen Erfolg ihrer großen Rivalen aus dem Norden aus Liverpool, den Beatles.

Ihr erstes Album „The Rolling Stones“ erschien 1964 und wurde in Großbritannien ein großer Hit. Die Stones zeigen keine Anzeichen dafür, dass sie einen Rücktritt planen. Letztes Jahr spielte die Band eine Europatournee zum 60-jährigen Jubiläum.

