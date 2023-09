Die Rolling Stones wollen mit einem frischen Album eine neue Ära einläuten. Weitere Details wird die Band am 6. September bekannt geben.

Fans der Rolling Stones können sich auf neue Musik, ein frisches Album und eine neue Ära der Kultband freuen. Das gaben die Stones am 4. September bekannt. Und weitere Details folgen in Kürze. Über all das wollen Mick Jagger (80), Ronnie Wood (76) und Keith Richards (79) am Mittwoch sprechen.

Am 6. September wird es einen YouTube-Livestream aus dem Londoner Stadtteil Hackney geben, wie die Band unter anderem auf Instagram bekannt gab. Durch den Stream führt US-Moderator und Komiker Jimmy Fallon (48). Zu sehen ist das Ganze ab 15:30 Uhr deutscher Zeit.

Erstes Studioalbum mit eigenen Songs seit 18 Jahren



Die Platte wird den Titel „Hackney Diamonds“ tragen und das erste Studioalbum mit neuen Songs seit der Veröffentlichung von „A Bigger Bang“ vor rund 18 Jahren sein. Es ist zudem das erste Album seit dem Tod des Stones-Veteranen Charlie Watts (1941-2021). Im Jahr 2016 veröffentlichte die Gruppe Blue & Lonesome, auf dem sie Blues-Songs coverten.

Seit Ende August gibt es bereits konkrete Hinweise auf ein neues Stones-Album. Jagger und seine Kollegen schalteten unter falschen Namen eine Anzeige in der Lokalzeitung Hackney Gazette. Die Werbung für die fiktive Firma „Hackney Diamonds“ enthielt Anspielungen auf die Songs „Satisfaction“, „Gimme Shelter“ und „Shattered“. Es war auch die Rede von einer neuen Ladeneröffnung im September 2023 – und das ikonische Zungenlogo der Band war in Kleinformat zu sehen, ebenso wie 1962, das Gründungsjahr der Band.

Fans können den neuen Song „Angry“ auch auf „dontgetangrywithme.com“ und in den sozialen Medien hören. Am Mittwoch soll es außerdem weitere Informationen zum Song geben. Die Stones werden voraussichtlich auch den Veröffentlichungstermin des Albums bekannt geben, der laut Anzeige bereits im September liegen könnte.

SpotOnNews