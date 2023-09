CNN

Jann Wenner, Mitbegründer des Magazins Rolling Stone, wurde aus dem Vorstand der Rock & Roll Hall of Fame Foundation entfernt, nachdem er wegen kontroverser Kommentare in einem am Freitag in der New York Times veröffentlichten Interview über weibliche und schwarze Musiker auf breite Kritik gestoßen war.

„Jann Wenner wurde aus dem Vorstand der Rock & Roll Hall of Fame Foundation entfernt“, sagte Joel Peresman, Präsident und Geschäftsführer der Stiftung, am Samstag in einer Erklärung der New York Times.

CNN hat die Rock & Roll Hall of Fame um einen Kommentar gebeten.

Wenner sprach mit der Times über sein bevorstehendes Buch „The Masters“, das Interviews enthält, die er mit Künstlern wie John Lennon, Bob Dylan, Mick Jagger und anderen geführt hat, als er an der Spitze des Rolling Stone stand.

Im Interview sprach er über seine Entscheidung, keine Interviews mit Frauen und schwarzen Künstlern aufzunehmen, und seine Äußerungen zu diesem Thema stießen auf viel Kritik.

„Die Leute mussten ein paar Kriterien erfüllen, aber es war einfach mein persönliches Interesse und meine Liebe zu ihnen“, sagte er und fügte hinzu: „Was die Frauen angeht, war keine von ihnen auf dieser intellektuellen Ebene so wortgewandt genug.“

Er fuhr fort: „Stevie Wonder, Genie, oder? Ich nehme an, wenn Sie ein so weit gefasstes Wort wie „Meister“ verwenden, liegt der Fehler darin, dieses Wort zu verwenden. Vielleicht Marvin Gaye oder Curtis Mayfield? Ich meine, sie haben sich auf diesem Niveau einfach nicht artikulieren können.“

„Aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit hätte ich vielleicht eine schwarze und eine weibliche Künstlerin finden sollen, die nicht diesem historischen Standard entsprach, nur um diese Art von Kritik abzuwenden“, sagte er der Verkaufsstelle. „Vielleicht bin ich altmodisch und gebe keinen Schimpfwort oder was auch immer. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte Marvin Gaye interviewen können. Vielleicht wäre er der Typ gewesen. Vielleicht wäre Otis Redding, wenn er gelebt hätte, der Typ gewesen.“

Am Samstag veröffentlichte Wenner über Little, Brown and Company, Herausgeber von „The Masters“, eine Erklärung, in der es hieß: „In meinem Interview mit der New York Times habe ich Kommentare abgegeben, die die Beiträge, die Genialität und den Einfluss von schwarzen und weiblichen Künstlern und mir schmälern.“ entschuldigen Sie sich aufrichtig für diese Bemerkungen.“

„‚The Masters‘ ist eine Sammlung von Interviews, die ich im Laufe der Jahre geführt habe und die meiner Meinung nach am besten eine Vorstellung vom Einfluss des Rock’n’Roll auf meine Welt widerspiegeln; Sie sollten nicht die gesamte Musik und ihre vielfältigen und wichtigen Urheber repräsentieren, sondern die Höhepunkte meiner Karriere widerspiegeln, und die Interviews verdeutlichten meiner Meinung nach die Breite und Erfahrung dieser Karriere. Sie spiegeln nicht meine Wertschätzung und Bewunderung für unzählige totemistische, weltverändernde Künstler wider, deren Musik und Ideen ich verehre und die ich mein Leben lang feiern und fördern werde. Ich verstehe die aufrührerische Natur schlecht gewählter Worte vollkommen und entschuldige mich zutiefst und akzeptiere die Konsequenzen.“

CNN hat Little, Brown and Company um einen Kommentar gebeten.

Wenner gründete 1967 zusammen mit dem Musikkritiker Ralph J. Gleason das Magazin Rolling Stone und stellte das legendäre Rockmagazin 2017 zum Verkauf. Er wurde 2004 als Einzelperson in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen und ist Mitbegründer von die Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

„The Masters“ erscheint am 26. September.