Mehr als ein Dutzend Häuser wurden in Rolling Hills Estates, Kalifornien, evakuiert, nachdem sich der Boden verschoben hatte, was zu erheblichen Schäden führte, sagten Beamte der Stadt und des Los Angeles County.

Zwölf Häuser waren am Montagabend mit roten Markierungen versehen Feuerwehr des Bezirks Los Angeles sagte auf Twitter. Zu diesem Zeitpunkt seien 16 Bewohner vertrieben worden, so die Abteilung genannt.

Ein durch die Landbewegung ausgelöster Bruch in einer Abwasserleitung erzwang am Dienstagnachmittag die Evakuierung weiterer fünf Häuser, sodass sich die Gesamtzahl der evakuierten Häuser auf 17 erhöhte, sagten Stadtbeamte.

Der Vorfall ereignet sich seit Samstag, wobei Aufnahmen des CNN-Tochterunternehmens KCAL zeigen, wie Häuser am Hang einstürzen und die Gebäude nachgeben, wenn die Erde nachgibt.

Es gibt keinen klaren Hinweis darauf, wann die Bodenbewegung enden könnte, obwohl Stadtbeamte sagten, dass die Bewegung am Dienstagnachmittag nachgelassen habe.

„Sie haben sich seit letzter Nacht fast 20 Fuß bewegt, und die Häuser, die ich letzte Nacht gesehen habe, sind jetzt verschwunden“, sagte Janice Hahn, Bezirksleiterin von LA, laut KCAL am Montag.

„Sie sind bereits in die Schlucht gefallen“, sagte Hahn, zu dessen Bezirk Rolling Hills Estates gehört, am Montag auf Instagram über die betroffenen Häuser. „Wir haben Achterdecks, die weg sind. Wir haben Dächer, die auf Augenhöhe mit der Einfahrt liegen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie sind völlig unbewohnbar.“

Der Stadtrat von Rolling Hills Estates verabschiedete am Dienstagabend eine Resolution, in der er aufgrund der Landbewegung einen örtlichen Notstand ausrief.

Laut der Website der Stadt erfuhren Beamte am Samstag von der „erheblichen Landbewegung“ entlang der Peartree Lane. Rolling Hills Estates ist eine größtenteils aus Wohngebieten bestehende Stadt auf der Halbinsel Palos Verdes, westlich von Long Beach und etwa 30 Meilen südlich von Los Angeles.

Feuerwehreinheiten seien seit 13:30 Uhr an diesem Tag vor Ort, als sie Risse oder den Beginn von Rissen in den Fundamenten von zwölf Häusern entdeckten, sagte Chef Anthony Marone von LA County Fire am Montag auf einer Pressekonferenz. Seitdem, sagte Marone, seien „zehn Häuser verloren gegangen“.

Mitarbeiter der Bezirksfeuerwehr und des Los Angeles County Sheriff’s Office werden bleiben, „bis diese Situation endlich entschärft ist“, sagte Marone. „Und wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Wir wissen nicht, wie lange diese Häuser noch umziehen werden.“

Die Ursache bleibt unklar. Hahn sagte Reportern, es sei Sache der Hausbesitzervereinigung, einen Geologen oder Bodensachverständigen zu engagieren, um die Ursache herauszufinden. Auf Instagram stellte sie jedoch die Theorie auf, dass starke Regenfälle nach einer Dürre einen Bodenriss verursacht hätten, der zu einer Verschiebung des Landes geführt habe.

Betroffene Bewohner trafen sich am Montag mit Beamten im Rathaus, sagte die Bürgermeisterin von Rolling Hills Estates, Britt Huff.

Jeff Prang, Gutachter des Bezirks Los Angeles, sagte, die Grundstückseigentümer hätten Anspruch auf eine Grundsteuererleichterung.

Nach Angaben des US Census Bureau verfügt Rolling Hills Estates mit einer Bevölkerung von etwa 8.000 Einwohnern über ein durchschnittliches Haushaltseinkommen von etwa 160.000 US-Dollar.