Een videobord toont het logo van Roku Inc, een door Fox gesteund videostreamingbedrijf, op Times Square na de beursgang van het bedrijf op de Nasdaq Market in New York, 28 september 2017.

Roku zei donderdag dat het de eerste smart-tv’s die exclusief door het bedrijf zijn ontworpen en gemaakt, zal verkopen Beste koop en de website van de elektronicawinkel.

Roku’s hardware-items, waaronder streaming-spelers en geluidsversterkende apparaten, waren vaak de geldverliezende onderdelen van het bedrijf. Het verkoopt ook merk-tv’s die zijn gemaakt door derden, zoals Westinghouse en Hisense, die bij verschillende retailers worden verkocht.

Anthony Wood, CEO van Roku, vertelde in januari aan CNBC dat hij optimistisch is over de verkoop van de nieuwe tv’s.

De door het bedrijf gemaakte sets zullen “meer keuze voor klanten” bieden en tegelijkertijd de actieve accountgroei stimuleren, zei Wood eerder deze week op de Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference.

“Het zorgt ook voor een soort direct contact met de klanten, waardoor we de innovatiecyclus nog sneller kunnen maken”, voegde Wood eraan toe. “In het geval van Roku denk ik dat het ons ook in staat zal stellen sneller stroomopwaarts te blijven gaan in termen van het soort duurdere klanten.”

De aankondiging komt kort nadat Roku in februari de resultaten over het vierde kwartaal rapporteerde, met een kleiner dan verwacht verlies. Sommige analisten blijven echter bezorgd over het streaming- en hardwarebedrijf, aangezien adverteerders hun uitgaven terugschroeven.

Aandelen van Roku zijn dit jaar tot nu toe met meer dan 55% gestegen, vanaf de afsluiting van woensdag. De marktwaarde bedraagt ​​ongeveer $ 8,86 miljard.

Roku, dat 70 miljoen actieve Amerikaanse accounts heeft, heeft ook platformbrede updates voor zijn besturingssysteem aangekondigd, die de komende weken zullen verschijnen, aldus het bedrijf.

Nieuwe functies die naar Roku-apparaten in de VS komen, zijn onder meer de lancering van Local News, dat live nieuwskanalen per locatie personaliseert en gebruikers in staat stelt kanalen uit grote Amerikaanse steden te streamen. Volgens de aankondiging van Roku zullen deze aanbevelingen worden aangedreven door kunstmatige intelligentie.

De nieuwe tv’s zijn voorzien van Roku’s voice remote pro, privé luisteren via Bluetooth, automatische helderheid en lokaal dimmen.

Roku kondigde ook updates aan voor zijn mobiele app, waaronder een uitgebreide Account Hub, een eenvoudiger startscherminterface en een Live TV Channel “Guide” -knop.