Rohan Bopanna: Tennisster wordt oudste ATP Masters 1000-kampioen

CNN

—



Rohan Bopanna bewees dat leeftijd slechts een getal was nadat hij op 43-jarige leeftijd de oudste ATP Masters 1000-kampioen werd met een overwinning in het BNP Paribas Open herendubbel.

Samen met speelpartner Matthew Ebden stuurde het niet-geplaatste paar het topduo Wesley Koolhof en Neal Skupski om de titel in het herendubbel te claimen in Indian Wells, door met 6-3 2-6 10-8 te winnen.

De overwinning was de tweede titel van het paar samen na het succes van vorige maand in Doha op de Qatar Open. Bopanna beschreef de overwinning als “Echt speciaal.”

“Het heet niet voor niets Tennis Paradise. Ik kom hier door de jaren heen en zie al deze jongens winnen en ik ben erg blij dat Matt en ik dit hebben kunnen doen en deze titel hier hebben behaald”, zei hij tegen Reuters.

Met het winnen van zijn 24e trofee op tourniveau brak de voormalige nummer drie van de wereld in het dubbelspel het record voor oudste masterkampioen van voormalig partner Daniel Nestor.

Volgens Reuters schreef Bopanna de prestatie toe aan zijn koffieconsumptie. “Het is de Indiase koffie die ik steeds drink als ik op reis ben,” legde hij uit. “Dat is het geheim. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat je goed herstelt na wedstrijden en dat heeft me echt geholpen.”

De Indiaan, wiens familie een koffieplantage in de Indiase deelstaat Karnataka bezit, voegde eraan toe: “Op sommige dagen zeg ik tegen Matt dat ik misschien maar 20 minuten heb geoefend, maar dat ik liever het lichaam laat rusten en klaar ben voor onze wedstrijden.”

Ebden en Bopanna hebben dit seizoen samen een record van 11-4 en zijn respectievelijk opgeklommen naar de 18e en 11e plaats op de ATP-dubbelranglijst.