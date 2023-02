Roh oder gekocht?: So holen Sie die meisten Vitamine aus Gemüse

Gemüse enthält viele wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Aber es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie man sie am besten aufzeichnet. Der Mythos, dass beim Kochen Nährstoffe verloren gehen, hält sich hartnäckig. Während es für einige Gemüsesorten gilt, kann das Kochen, Braten, Braten oder Dämpfen die Nährstoffaufnahme bestimmter Sorten tatsächlich erhöhen.

Besser gekocht: Spinat, Karotten, grüne Bohnen und mehr

Nicht umsonst aß die Zeichentrickfigur Popeye gerne Spinat: Schließlich steckt das grüne Blattgemüse voller Vitamin C, Magnesium, Eisen, Vitamin B6 und Kalzium. Studien zeigen, dass die meisten warmen Kochmethoden Spinat gesünder machen. Kochen zerstört den Stoff Oxalat im Spinat, der die Aufnahme von Kalzium und Eisen im Darm blockiert.

Karotten enthalten viel Beta-Carotin, das unter anderem gut für Herz, Kreislauf und Haut ist. Allerdings hat der Körper Schwierigkeiten, den Stoff aus rohen Karotten aufzunehmen: Es ist einfacher, wenn das Gemüse gekocht wird. Denn wenn die Karotte gekocht wird, schwellen die Zellwände an und das Beta-Carotin löst sich auf. Damit der Körper Beta-Carotin verarbeiten kann, braucht er auch etwas Fett.

Grüne Bohnen enthalten ein Protein namens Lektin, das die Aufnahme von Nährstoffen stört. Der Verzehr von rohen grünen Bohnen kann sogar Symptome wie Übelkeit, Schwindel oder Durchfall verursachen. Erhitzen – insbesondere bei sehr hohen Temperaturen – deaktiviert die Lektine und erhöht den Nährwert.

Selleriesaft wird seit Jahren gehyped. Kein Wunder: Immerhin enthält das Gemüse Antioxidantien, Ballaststoffe, Kalium und die Vitamine A, C und K. Durch das Kochen von Sellerie erhöht sich laut Studien der Gehalt an Vitamin K und Antioxidantien. Sie müssen mit einem Verlust an Vitamin C und Ballaststoffen leben.

Tomaten sind eine der besten Quellen für das Antioxidans Lycopin, von dem angenommen wird, dass es das Krebsrisiko senkt und Herzerkrankungen vorbeugt. Kochen erleichtert dem Körper die Aufnahme des Stoffes.

Besser roh: Knoblauch, Zwiebeln, Rote Bete und mehr

Beim Schneiden von Knoblauch wird die Verbindung Allicin freigesetzt, die zu einem gesunden Herzen beiträgt und das Krebsrisiko verringern kann. Dieser Stoff wird jedoch durch Erhitzen wieder deaktiviert und geht verloren. Es ist also besser, Knoblauch roh zu essen.

In ähnlicher Weise enthalten Zwiebeln im rohen Zustand mehr Thiosulfinat, eine Verbindung, die hilft, Entzündungen und Tumorwachstum zu hemmen. Es geht beim Kochen verloren, besonders wenn die Zwiebeln vorher geschnitten wurden. Das Anschwitzen von Zwiebeln bei niedriger Temperatur für einige Minuten kann den Flavonoidgehalt erhöhen.

Rote Bete gibt es oft vorgekocht im Handel – obwohl sie roh viel gesünder ist. Dank guter Nährwerte kann es zum Beispiel den Blutdruck senken. Besonders beim Kochen in Wasser gehen Flavonoide, Folsäure und Vitamin C verloren.

Nicht umsonst liegt Grünkohl seit Jahren im Trend – das Kreuzblütlergemüse enthält hohe Mengen an Glucosinolaten, die das Immunsystem anregen und antibiotisch wirken. Hitze kann diese zerstören und auch den Gehalt an Vitamin C, Kalium, Magnesium, Eisen und Zink senken.