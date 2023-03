Voormalig Goldman Sachs-bankier Roger Ng werd donderdag veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, nadat hij was veroordeeld voor het helpen plunderen van miljarden dollars uit het Maleisische 1MDB staatsinvesteringsfonds.

Een jury in de federale rechtbank van Brooklyn vond afgelopen april Ng, Goldman’s voormalige hoofd van investeringsbankieren in Maleisië, schuldig aan het helpen van zijn voormalige baas Tim Leissner met het verduisteren van geld uit het fonds, het witwassen van de opbrengsten en het omkopen van overheidsfunctionarissen om zaken binnen te halen.

De kosten komen voort uit ongeveer $ 6,5 miljard aan obligaties die Goldman hielp 1MDB, die werd opgericht om ontwikkelingsprojecten in Maleisië te financieren, verkopen in 2012 en 2013.

Amerikaanse aanklagers zeiden dat $ 4,5 miljard van dat bedrag werd verduisterd door ambtenaren, bankiers en hun medewerkers, in een van de grootste schandalen in de geschiedenis van Wall Street.

Fondsen werden gebruikt om luxe onroerend goed, juwelen en kunstwerken te kopen en de Hollywood-film “The Wolf of Wall Street” te financieren, aldus het ministerie van Justitie.

De Amerikaanse districtsrechter Margo Brodie, die de straf oplegde, zei dat Ng en zijn medeverdachten “effectief geld hebben gestolen” bedoeld voor infrastructuur- en economische ontwikkelingsprojecten om het Maleisische volk te helpen.

“Er is een kritieke noodzaak om misdaden van pure hebzucht zoals deze af te schrikken,” zei Brodie.

Het 1MDB-schandaal bracht ook de Maleisische politiek op zijn kop. Voormalig premier Najib Razak zit een gevangenisstraf van 12 jaar uit nadat hij door een Maleisische rechtbank was veroordeeld voor het ontvangen van $ 10 miljoen van een voormalige 1MDB-eenheid.

Najib heeft wangedrag consequent ontkend.

In een aanvraag vorige week drongen federale aanklagers in Brooklyn er bij Brodie op aan om Ng tot 15 jaar gevangenisstraf te veroordelen, hem een ​​”zeer corrupte bankier” te noemen en aan te voeren dat een zware straf nodig was om andere financiële professionals ervan te weerhouden ambtenaren om te kopen om zaken te doen.

“Buitenlandse corruptie ondermijnt het vertrouwen van het publiek in internationale markten en instellingen”, schreven de aanklagers. “Het vernietigt het vertrouwen van mensen in hun leiders en het is zeer oneerlijk tegenover alle anderen die zich aan de regels houden.”

In zijn eigen veroordelingsverzoek op 25 februari vroeg Ng om geen gevangenisstraf en toestemming om terug te keren naar Maleisië. Hij bracht zes maanden door in een Maleisische gevangenis voordat hij in 2018 afstand deed van zijn recht om uitlevering aan de Verenigde Staten aan te vechten.

Ng had onschuldig gepleit en voerde aan dat $ 35 miljoen aan smeergeld waarvan hij werd beschuldigd te hebben ontvangen, in feite een rendement was op een investering die zijn vrouw had gedaan.

Leissner was de chef van Goldman in Zuidoost-Azië geweest. Hij pleitte schuldig en getuigde tegen Ng als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst. Hij is nog niet veroordeeld.

Jho Low, een Maleisische financier en vermoedelijk meesterbrein van het plan, werd in 2018 samen met Ng aangeklaagd, maar blijft op vrije voeten. Maleisische functionarissen hebben gezegd dat Low in China is, wat Peking ontkent.

In oktober 2020 stemde Goldman ermee in om $ 2,9 miljard te betalen en de Maleisische eenheid pleitte schuldig aan een beschuldiging van corruptie.