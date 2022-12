Roger Federer verweigerte dem Wachmann den Zutritt zum Wimbledon-Gelände, nachdem der achtmalige SW19-Champion ohne Mitgliedskarte aufgetaucht war

Der achtmalige Wimbledon-Sieger Roger Federer wird für SW19 sicher einen besonderen Platz in seinem Herzen einnehmen.

Aber es stellt sich heraus, dass nicht einmal der Rekordhalter des Turniers so einfach Zugang zum Turniergelände erhalten kann, wie die Schweizer Ikone entdeckte, als er kürzlich dort war, um eine Tasse Tee zu trinken.

GETTY Federer ist der achtfache Rekordmeister im Einzel der Männer in Wimbledon, aber er hatte kürzlich Probleme, auf dem Gelände einen Tee zu trinken

Während seiner illustren Karriere hat der 41-Jährige, der sich kürzlich vom Tennis zurückgezogen hat, den mit Ananas gekrönten Siegerpokal des All England Club öfter als jeder andere in der Open Era in die Höhe gehoben.

Allerdings hat er jetzt enthüllt, dass ihm kürzlich von einem Wachmann der Zutritt verweigert wurde, als er zu einer Stippvisite dorthin zurückkehrte.

„Ich wollte Wimbledon nicht sagen, dass ich vielleicht dort sein werde“, sagte der 20-fache Grand-Slam-Sieger gegenüber The Daily Show im US-Fernsehen.

„Ich wusste nicht, ob ich Zeit haben würde, zum Club zu gehen, weil ich nach Hause zu meiner Familie fliegen würde.

„Der Arzttermin war also erledigt, okay, wir haben zwei Stunden totzuschlagen, also was machen wir? Fahren wir zum Flughafen? Oder lass uns schnell in Wimbledon Tee trinken gehen?“

Doch der ehemalige Tennisstar scheiterte bald, als er versuchte, auf das Gelände zu gelangen – alles nur, weil er keine Mitgliedskarte hatte.

Getty Federer hat seinen Schläger Ende September an den Nagel gehängt

Er fuhr fort: „Ich war nicht wirklich in Wimbledon, wenn das Turnier nicht läuft. Ich fahre bis zum Gate, wo normalerweise Gäste reinkommen.

„Ich gehe schnell raus und spreche mit der Sicherheitsdame. „Ja, hallo, ich habe mich nur gefragt, wie ich nach Wimbledon kommen kann? Wo ist die Tür? Wo ist das Tor?‘

„Und sie [says], ‚Haben Sie eine Mitgliedskarte?‘ Ich sage: ‚Äh, wir haben einen?‘ Denn wer Wimbledon gewinnt, wird automatisch Mitglied.

„Ehrlich gesagt kenne ich mich mit Mitgliedskarten nicht aus. Wahrscheinlich sind sie irgendwo zu Hause. Und ich war gerade auf Reisen, also hatte ich keine Ahnung.

GETTY Weißt du, wer ich bin?: Federer erreichte 12 Wimbledon-Finals

„Ich sage: ‚Nein, ich habe keine Mitgliedskarte, aber ich bin Mitglied. Ich frage mich nur, wo ich reinkommen kann.‘ Und sie [says]’Ja, aber man muss Mitglied sein.‘

„Ich sehe sie ein letztes Mal an und bin jetzt in Panik. Und es tut mir so leid und ich konnte nicht glauben – ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das sage, weil ich mich immer noch schlecht deswegen fühle.

„Und ich würde sie ansehen und sagen: ‚Ich habe dieses Turnier acht Mal gewonnen, bitte glauben Sie mir, ich bin Mitglied und wo komme ich rein?’“

Aber der Wachmann rührte sich nicht und Federer musste von einem Passanten gerettet werden, der vorbeiging und um ein Selfie bat, die Wachleute auf seine Anwesenheit aufmerksam machte und ihm Einlass gewährte.

„Ich dachte daran, auf die andere Seite zu gehen und zu winken, dass ich drin war“, sagte Federer. „Aber ich habe es nicht getan.“

Die Tennislegende erreichte zwölf Mal das Finale in Wimbledon, wurde 2003 zum ersten Mal zum Champion gekrönt und gewann 2017 seinen letzten Titel im Wettbewerb.

Federer war auch Junior-Wimbledon-Champion, bevor er 1998 Profi wurde.

Vor seiner Pensionierung hatte er seit seiner Niederlage im Viertelfinale bei SW19 im Jahr 2021 kein professionelles Match mehr bestritten und Anfang dieses Jahres angekündigt, seinen Schläger an den Nagel zu hängen.

Aber ja, vielleicht bring das nächste Mal deine Mitgliedskarte mit, Roger.