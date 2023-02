Dr. Schank was een productief auteur; twee van zijn boeken voor een algemeen publiek werden geselecteerd voor de jaarlijkse lijst van ‘opmerkelijke boeken’ van The New York Times Book Review. “The Cognitive Computer: On Language, Learning, and Artificial Intelligence”, gepubliceerd in 1984 en geschreven met Peter G. Childers, werd door Susan Chace in haar Times-recensie beschreven als een “duidelijk, grappig en slim” verslag van de problemen die betrokken zijn bij “proberen computers menselijke redeneringen te laten nabootsen.” En de psycholoog Robert J. Sternberg noemde “Tell Me a Story: A New Look at Real and Artificial Memory” (1990) “een indrukwekkend boek” dat aantoont dat “we intelligentie beter kunnen begrijpen door het gedrag van mensen in hun dagelijks leven te onderzoeken dan door ze triviale toetsproblemen.”

Naast zijn vrouw wordt Dr. Schank overleefd door zijn dochter, Hana Schank; zijn zoon, Joshua Schank; en vier kleinkinderen. Zijn eerste huwelijk, met Diane (Levine) Schank, eindigde in 1998 in een scheiding.

Dr. Schank, uitgesproken en brutaal, werd in AI-kringen gezien als een ordinaire excentriekeling. Maar hij was ook boeiend, welbespraakt en een zeer effectieve verkoper voor zijn ideeën.

Hij haalde Anderson Consulting, en later andere zakelijke sponsors, over om miljoenen te verstrekken aan het Institute for Learning Sciences in Northwestern, dat hij in 1989 oprichtte. Leger van de Verenigde Staten.