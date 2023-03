Een groep wereldleiders en activisten heeft opgeroepen tot dringende actie om lage- en middeninkomenslanden te vaccineren om een ​​einde te maken aan de COVID-19-pandemie.

De brief van de ngo-alliantie The People’s Vaccine roept op tot grootschalige investeringen om wetenschappelijke innovatie en productiecapaciteit in het zuiden van de wereld te ontwikkelen. Dit zal ervoor zorgen dat vaccins en behandelingen snel kunnen worden ontwikkeld en uitgerold in alle regio’s, ook bij toekomstige pandemieën, zeggen ze.

Dit volgt op een ongekend bod tijdens de COVID-pandemie, aangevoerd door India, om af te zien van de patenten voor COVID-vaccins en goedkopere productie in het zuiden van de wereld mogelijk te maken. Tot verbazing van veel waarnemers gaven de VS blijk van bereidheid, maar Europese landen en niet in de laatste plaats Duitsland torpedeerden het idee.

De voormalige wereldleiders, Nobelprijswinnaars, wetenschappers, economen, filantropen, geloofsleiders, bedrijfsleiders, vakbondsleden en beroemdheden dringen er bij wereldleiders op aan zich te verenigen achter een Volksvaccin gebaseerd op rechtvaardigheid en solidariteit.

Ze stellen dat de COVID-19-vaccins voor iedereen en overal toegankelijk moeten zijn en vrij van patenten en woekerwinsten.

Een COVID-19 testcentrum. Afbeelding: Jung Yeon-je/AFP

Wat is de inhoud van de open brief?

De brief bekritiseert de enorme ongelijkheid tijdens de reactie op de wereldwijde pandemie.

De pandemie heeft tot nu toe wereldwijd 7 miljoen levens geëist, hoewel wordt aangenomen dat het werkelijke aantal hoger ligt.

“Beslissingen die nu worden genomen, zullen bepalen hoe de wereld zich voorbereidt op en reageert op toekomstige wereldwijde crises”, luidt de brief. “Wereldleiders moeten nadenken over fouten die zijn gemaakt bij het reageren op de COVID-19-pandemie, zodat ze nooit meer worden herhaald.”

Met het einde van de pandemie in zicht, “bevindt de wereld zich op een kritiek moment”, schreven ze.

“We moeten de geest van solidariteit hervinden om een ​​einde te maken aan het lijden en een betere toekomst te creëren. Dat begint nu met het beëindigen van hardvochtige farmaceutische monopolies op COVID-19-vaccins, zodat Afrika en de wereld deze crisis en de volgende kunnen aanpakken”, zei de voormalige Malawische president Joyce. Banda, een van de vele vooraanstaande Afrikaanse politici die de brief hebben ondertekend, zei.

De brief werd gepubliceerd op de tweede verjaardag van de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van COVID-19 als een wereldwijde pandemie.

De brief veroordeelt verder de aanpak van wereldleiders als “immoreel, volledig zelfvernietigend en ook een ethische, economische en epidemiologische mislukking”.

De alliantie waarschuwt dat het ongevaccineerd laten van miljarden mensen het risico vergroot dat er gevaarlijkere varianten van COVID-19 opduiken.

Een microscopisch beeld van een virus Afbeelding: DW

Eerste Wereld onder zware kritiek

Volgens Ban Ki-Moon, ondertekenaar en voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, “beschermen leiders van rijke landen farmaceutische monopolies op COVID-19-vaccins, diagnostiek en therapieën boven de gezondheid van miljarden mensen.”

De leiders bekritiseren de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland omdat ze doorgaan met “het opheffen van regels voor intellectueel eigendom die de herdistributie en opschaling van de productie van vaccins, tests en behandelingen tegen Covid-19 in het zuiden van de wereld mogelijk maken”.

De brief benadrukt dat “dit de volksvaccins, de volkstesten en de volksbehandelingen zijn”.

Het niet halen van de wereldwijde vaccinatiedoelstellingen wordt toegeschreven aan “zelfvernietigend nationalisme, farmaceutische monopolies en ongelijkheid”, aldus de leiders.

Zuid-Afrika en India hebben tijdens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in oktober 2020 een vrijstelling van intellectueel eigendom voorgesteld en worden gesteund door meer dan 100 landen, waaronder de VS.

Ondanks de oproep om afstand te doen van de intellectuele eigendomsrechten van de vaccins, heeft de sterke Europese oppositie onder leiding van het VK en Duitsland de WTO ervan weerhouden een consensus te bereiken.

Volgens Winnie Byanyima, Executive Durector van UNAIDS, “is de hartverscheurende tragedie van onze tijd dat de opmerkelijke innovaties van COVID-19-vaccins en -behandelingen aan zovelen zijn onthouden… Steun ontwikkelingslanden om iedereen overal te vaccineren. Een volksvaccin .”

Andere ondertekenaars van de open brief zijn onder andere de Tanzaniaanse president HE Samia Suluhu Hassan, prins Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, Charlize Theron en Paul Polman, de voormalige CEO van Uniliver.

dnm/msh (AFP)