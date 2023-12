Römische Kultur auch ohne Reich – wie sich der Untergang des Reiches verzögerte

Das Mosaik ist in der Mitte beschädigt, an den Rändern ist es jedoch besser erhalten.

Um 400 n. Chr. verließen die Legionen Großbritannien. Aber in einigen Gegenden blieb die römische Lebensweise vor Beginn des Mittelalters bestehen. In Chedworth konnte man sich Mitte des 5. Jahrhunderts noch prachtvolle Neubauten leisten.

In vielen Teilen Europas erfolgte der Abzug der römischen Legionen gegen Ende des Reiches rasch Abfall entlang. Dies ist an den Scherben im Boden zu erkennen. In der Römerzeit ging immer etwas kaputt, so dass zerbrochene Überreste gefunden werden können. Dann kommen die Eroberer und man findet eine hohe Scherbendichte vor – der sprichwörtliche Elefant wütete im Porzellanladen. Dann werden die Scherben plötzlich nicht mehr entdeckt, weil diese Waren nicht mehr hergestellt werden.

Doch neben den Regionen, in denen das Imperium so abrupt endete, gibt es Gebiete, in denen die römische Kultur auch nach dem Ende der römischen Herrschaft fortbestand – um dann langsam zu Ende zu gehen. In Gloucestershire, England, wurde nun ein Mosaik aus dem fünften Jahrhundert gefunden, das dort eine römische Villa schmückte. Das Besondere ist, dass die Römer um 400 die britischen Inseln tatsächlich aufgegeben hatten.



In der Römerzeit war eine Villa eine komplexe landwirtschaftliche Fabrik mit anderen Werkstätten und nicht nur ein großes Haus auf dem Land.

Großbritannien als Außenposten



Nach dem Fall der Rheingrenze im Jahr 406 und dem Verlust Galliens wurde die Insel abgeschnitten. Der römische Großbritannien war im Niedergang. Der Wandel kam abrupt, um 350 gab es noch Anzeichen großen Wohlstands, nur 50 Jahre später flohen die römischen Truppen von der Insel, 400 Jahre nach der Eroberung durch Vespasian. Nach 407 gibt es kaum noch römische Münzen. Es scheint fast so, als hätten die Römer alles Wertvolle mitgenommen. Historiker gingen davon aus, dass die frühen Briten die römischen Villen und Bevölkerungszentren nach dem Zusammenbruch des kaiserlichen Verwaltungssystems aufgegeben hatten. Damit beginnt eine Periode, die als „dunkles Zeitalter“ bekannt wurde.

„Man ging davon aus, dass sich der Großteil der Bevölkerung der Subsistenzlandwirtschaft zuwandte, um sich selbst zu ernähren“, sagt Martin Papworth, Archäologe beim britischen National Trust. „Das Aufregende an der Datierung dieses Mosaiks in Chedworth ist, dass es ein Beweis für den allmählichen Verfall ist. Die Schaffung eines neuen Raums und die Verlegung eines neuen Bodens lassen auf Wohlstand und eine Mosaikindustrie schließen, die 50 Jahre später als gedacht weiter bestand.“

Niedergang des Handwerks



Das Mosaik wurde 2017 entdeckt, konnte aber erst jetzt endgültig datiert werden. Im Vergleich zu Mosaiken aus dem vierten Jahrhundert, die in derselben Villa und anderswo in Großbritannien gefunden wurden, ist eine Qualitätsminderung zu verzeichnen. Die Fähigkeiten der Handwerker ließen deutlich nach. Das Ende der römischen Herrschaft bedeutete in England auch das Ende der Geldwirtschaft. Arbeits- und Dienstleistungen wurden nicht mehr in einer Währung bezahlt. Damit endete auch die stark arbeitsteilige Wirtschaft des Reiches.

Doch trotz einiger Mängel ist das Mosaik ein komplexes Kunstwerk. Ein äußerer Rand aus Kreisen ist mit Blumen und Knoten gefüllt.

Papworth sagte, dieser Fund zeige einen relativ langsameren Niedergang der Lebensweise der wohlhabenden Elite im Südwesten Englands. Im Gegensatz zum Norden und Osten, wo die reichen Landgüter bei Raubzügen schnell geplündert und zerstört wurden, wurde hier noch Mitte des fünften Jahrhunderts eine Sommerspeisehalle errichtet.

Anwesen in bester Lage



Die Villa wurde kurz nach der römischen Eroberung im Jahr 120 erbaut und über 300 Jahre hinweg kontinuierlich erweitert. Es ist eine sehr fruchtbare Region. In der Gegend sind die Überreste von 50 römischen Landsitzen zu finden. Es ist davon auszugehen, dass die Eroberer das fruchtbare Gebiet sicherten und dort die römische Form der Landwirtschaft einführten.

Für die meisten Menschen bedeutet das Leben in einer Villa kein Essen in den mit Mosaiken geschmückten Räumen, sondern Sklaverei. Darauf basierte das Villensystem.

Nach 300 Jahren wollten die Eigentümer die Villa und das dazugehörige Anwesen nicht aufgeben. Zumal es im Imperium immer weniger „sichere“ Zonen gab. Eine Flucht hätte nur dann Sinn gemacht, wenn dieselbe Familie auch große Grundstücke in dem schrumpfenden Gebiet besaß.