De Oscars zijn misschien wel de grootste avond in films, maar het zou niet half zo spannend zijn zonder de mode.

Sterren lopen op de rode loper (die voor het eerst in 62 jaar eigenlijk een champagnekleur is) buiten het Dolby Theatre in Los Angeles, voorafgaand aan de 95e Academy Awards.

En te oordelen naar de aankomsten, spelen beroemdheden niet op safe met hun stijl. Veel sterren neigen naar maximalistische thema’s, met veel overtollige stof, gedurfde prints en felle kleuraccenten.

De met sterren bezaaide ceremonie van vanavond wordt georganiseerd door Jimmy Kimmel, die grapte dat de kleurverandering van de rode loper een preventieve zet zou kunnen zijn om de zaken beschaafd te houden.

“Mensen hebben gevraagd of er dit jaar problemen zullen zijn. Ik hoop het zeker niet, ‘vertelde hij aan The Hollywood Reporter, verwijzend naar het moment waarop Will Smith Chris Rock sloeg tijdens de Academy Awards van 2022. “Maar als dat zo is, denk ik dat de beslissing om met een champagnetapijt in plaats van een rode loper te gaan, laat zien hoe zeker we zijn dat er geen bloed zal worden vergoten.”

Geniet hieronder van de beste champagnetapijt-looks van de Oscars van 2023.

Halle Bailey

Arturo Holmes / Getty-afbeeldingen



Ariana DeBose

Kevin Mazur/Getty Images



Eva Longoria

Arturo Holmes / Getty-afbeeldingen



Mindy Kalining

Gilbert Flores / Verscheidenheid via Getty Images



Jamie Lee Curtis

Lexie Moreland / WWD via Getty Images



Malala Yousafzai

Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images



Allison Williams

Kevin Mazur/Getty Images



Sandra O

Gilbert Flores / Verscheidenheid via Getty Images



Sigourney Wever

Angela Weiss / AFP via Getty Images



Sofia Carson

Gilbert Flores / Verscheidenheid via Getty Images



Monica Barbaro

Gilbert Flores / Verscheidenheid via Getty Images



John Cho

Kayla Oaddams / WireImage



Cara Delevingne

Kevin Mazur/Getty Images



Lenny Kravitz

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Florence Pug

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Harry Shum Jr.

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



NTRama Rao Jr.

Arturo Holmes / Getty-afbeeldingen



Winnie Harlow

Lexie Moreland / WWD via Getty Images



James Hong

Lexie Moreland / WWD via Getty Images



Sara Polly

Kayla Oaddams / WireImage



Zoë Saldana

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Hong Chau

Kayla Oaddams / WireImage



Lauren Ridloff

Arturo Holmes / Getty-afbeeldingen



Stephanie Hu

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Halle Berry

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Angela Basset

Gilbert Flores / Verscheidenheid via Getty Images



Bill Nighy

Gilbert Flores / Verscheidenheid via Getty Images



Tems

Kevin Mazur/Getty Images



Jessica Chastain

Arturo Holmes / Getty-afbeeldingen



Ana de Armas

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Austin Butler

Gilbert Flores / Verscheidenheid via Getty Images



fan bingbing

exie Moreland / WWD via Getty Images



Phoebe Waller-brug

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Emily Bot

Kevin Mazur / Getty-afbeeldingen



Idris Elba

Kevin Mazur / Getty-afbeeldingen



Dwayne Johnson

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Michelle Joehoe

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Samuel L.Jackson

Mike Coppola / Getty-afbeeldingen



Paul Mescal

Gilbert Flores / Verscheidenheid via Getty Images



Jennifer Connelley