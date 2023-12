Rockstar heeft zojuist een trailer uitgebracht voor Grand Theft Auto VI

Rockstar heeft de trailer vrijgegeven van Grand Theft Auto VI, de volgende game in de blockbuster-videogamefranchise, een dag eerder dan verwacht. Je kunt het hier bekijken:

Het is tien jaar geleden dat Rockstar Games uitkwam Grand Theft Auto V. Terwijl fans zich er ruimschoots mee bezig hebben kunnen houden GTA Online en een paar heruitgaven, ze hebben geduldig (of ongeduldig) gewacht op meer actie voor één speler. Het wachten is nu veel korter nu Rockstar de eerste officiële blik op de debuuttrailer van de game heeft onthuld.

Zoals aangegeven door a recente teaserafbeelding en diverse geruchten, GTA VI speelt zich af in Leonida, Rockstar’s kijk op Florida, en concentreert zich grotendeels op Vice City, de serie die Miami vervangt. Aangezien de trailer een heleboel livestreaming in Instagram-stijl bevat, GTA VI lijkt een hedendaags spel te zijn, in plaats van een spel dat zich afspeelt in de jaren ’80, zoals in 2002 Grand Theft Auto: Vice City.

Het lijkt er ook op dat de game voor het eerst een speelbaar vrouwelijk personage zal hebben in de moderne incarnatie van de franchise, precies zoals de geruchten voorspelden. Andere hoogtepunten van de trailer zijn het moerassige Everglades National Park in Florida, een moerasboot, wat wilde dieren en natuurlijk een stripclub.

Bij een groot lek vorig jaar kwamen 90 video’s naar voren van een GTA VI testbuild verschijnt online. De clips gaven aan dat de game een terugkeer naar Vice City zou markeren en dat er twee speelbare personages zouden zijn.

GTA VI zal in 2025 worden uitgebracht, 12 jaar na zijn voorganger, de op één na best verkochte videogame aller tijden, na die van Microsoft Minecraft.