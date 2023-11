Rockstar Games bestätigen Grand Theft Auto 6 – Deadline

Rockstar Games.

Rockstar Games hat die sechste Folge ihres Bestsellers bestätigt Grand Theft Auto Franchise ist auf dem Weg und der erste Trailer zum Videospiel wird im Dezember veröffentlicht.

„Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer für den nächsten veröffentlichen werden Grand Theft Auto. Wir freuen uns darauf, diese Erfahrungen noch viele weitere Jahre mit Ihnen allen zu teilen“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung auf Elon Musks X, früher bekannt als Twitter.

Die Erklärung wurde von Sam Houser, Präsident von Rockstar, unterzeichnet und auf X als Teil einer langen Nachrichtenkette veröffentlicht, in der Houser die Fans darüber informierte, dass im Dezember auch das 25-jährige Jubiläum des Unternehmens gefeiert wurde.

„1998 wurde Rockstar Games mit der Idee gegründet, dass Videospiele für die Kultur genauso wichtig werden könnten wie jede andere Form der Unterhaltung, und wir hoffen, dass wir in unserem Bemühen, Teil dieser Entwicklung zu sein, Spiele entwickelt haben, die Sie lieben.“ In einer der Nachrichten hieß es. „Dank der unglaublichen Unterstützung unserer Spieler weltweit hatten wir die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln, die uns wirklich am Herzen liegen.“

In der vergangenen Woche kursierten im Internet Gerüchte, dass Rockstar einen machen würde GTA 6 Die Ankündigung erfolgt unmittelbar nach einem Bericht in Bloomberg, in dem Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens zitiert wurden. Im Februar letzten Jahres bestätigte das Unternehmen, dass es an der neuesten Ausgabe arbeite.

„Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es immer unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben – und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Teil der Grand Theft Auto-Reihe in vollem Gange ist“, sagte Rockstar bei die Zeit.

Grand Theft Auto 5, Die letzte Ausgabe der Serie erschien 2013 und wurde mit einem Umsatz von 800 Millionen US-Dollar in nur 24 Stunden zum weltweit am schnellsten verkauften Spiel.