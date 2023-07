Die Idee gibt es schon seit 15 Jahren. Nun setzen die Organisatoren, darunter Anton Wissing, Geschäftsführer des Bürgerwindparks A 31 Hohe Mark Wessendorf, ihr Herzensprojekt in die Tat um. Wenn es gut läuft, dürfte Rock am Rad ein fester Bestandteil des Jahreskalenders werden. Mit noch mehr Rockbands. © Marie-Therese Gewert

„Rock am Rad“ startet am Freitag (21. Juli) ab 18 Uhr mit der Einweihung des Windparks Wessendorf bei den 360° Energiewelten. Hierzu sind alle herzlich eingeladen.

Einen musikalischen Start ins Wochenende gibt es am Freitag (21. Juli) ab 18 Uhr im A31 Bürgerwindpark Hohe Mark (Kreuzung Elven/Lanver) mit der Rock-Pop-Band „Take Two“. Die Coverband besteht aus Nicole & Mike Markwitz und bringt ein breites Repertoire von Live-Musik bis DJ mit.

Die Idee zu Rock am Rad entstand vor 15 Jahren: „Wenn es gut läuft, wollen wir Rock am Rad künftig in unseren Jahreskalender aufnehmen“, verrät Anton Wissing, Geschäftsführer des Bürgerwindparks A 31 Hohe Mark. Andere Bands und Musiker hinter den Kulissen haben bereits Kontakt zu den Veranstaltern aufgenommen und Interesse an einer künftigen Teilnahme bekundet.

Rockiger Start

Die Idee wurde immer wieder zurückgedrängt, nun wollte man nicht länger warten und steht in den Startlöchern: „Wir werden die Energiewende rocken“, sind sie sich einig. Innerhalb kürzester Zeit setzten die Organisatoren und fleißigen Helfer alles daran, Rock am Rad nicht nur als Idee aufrechtzuerhalten, sondern in die Tat umzusetzen. Das Duo „Take Two“ war schnell begeistert und akzeptiert.

Die Rock-Pop-Band „Take Two“ besteht aus dem Rock-Pop-Duo Nicole & Mike Markwitz. © Take Two Duo

Der Anlass könnte passender kaum sein: Weil seit Anfang 2022 drei neue Windkraftanlagen im Raum Lembeck in Betrieb sind, eignet sich Rock am Rad perfekt, um den neuen Windpark Wessendorf endlich einzuweihen.

Es ist der perfekte Start ins Wochenende. Jeder ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Zum Schutz vor Wind und Wetter werden zwei Fallschirme geöffnet. Für Speisen und Getränke sorgt die Metzgerei Bellendorf aus Lembeck. Besucher können in entspannter Atmosphäre miteinander reden.

Politischer Rückenwind

Politischen Impuls zur Amtseinführung geben Oberbürgermeister Tobias Stockhoff aus Dorsten und Oberbürgermeister Patrick Voßkamp aus Heiden, die beide ihre Anwesenheit angekündigt haben. Die Veranstalter verzichten auf Eintritt und Geld für Speisen und Getränke. „Es ist alles kostenlos.“

Über eine Spende von mindestens zehn Euro würden sie sich freuen. Der gesamte Erlös kommt einem guten Zweck zugute, dem Verein Marienschule Heiden und der Don-Bosco-Grundschule in Dorsten-Lembeck.

Zur Benefizveranstaltung sind Aktionäre, Geschäftspartner, Eigentümer und Anwohner eingeladen. Sie können auch alles kostenlos essen und trinken. Selbstverständlich würden sich auch die Veranstalter über eine Spende freuen. Für eine starke Zukunft.

Die Windkraftanlagen ragen fast 230 Meter in die Höhe. © Marie-Therese Gewert

Darüber hinaus gibt es nach einer kurzen Begrüßung ab 19 Uhr halbstündlich Führungen durch den Bürgerwindpark mit einer kleinen Show, die vom Urknall bis in die Gegenwart reicht und Jung und Alt begeistern soll.

Aus gutem Grund haben sich die 360°-Energiewelten in der Region bereits einen Namen gemacht. Vielleicht nicht zuletzt wegen der Tour de Buur, wo einer der Haltepunkte das Windrad ist: „Mittlerweile betreiben wir in Heiden 21 Energieanlagen“, erklärt Anton Wissing. Er und alle Beteiligten freuen sich nun auf zahlreiche Besucher und einen entspannten, gemütlichen Abend in guter Gesellschaft.