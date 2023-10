Aktualisiert am 23. Oktober 2023, 6:55 Uhr ET

Roche Holding hat zugestimmt, den Entwickler einer Behandlung gegen Darmerkrankungen zu kaufen Roivante Wissenschaften ein Unternehmen, das von einem republikanischen Präsidentschaftskandidaten gegründet wurde Vivek Ramaswamy Und Pfizer in einem Deal im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar.

Der Schweizer Pharmariese gab am Montag bekannt, dass er 7,1 Milliarden US-Dollar im Voraus für Telavant Holdings zahlen und in naher Zukunft eine Meilensteinzahlung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar leisten werde. Roche sagte, dass der Deal ihm die Rechte zur Kommerzialisierung des Medikamentenkandidaten RVT-3101 von Telavant einräumt, der sich bei entzündlichen Darmerkrankungen als vielversprechend erwiesen hat und bei anderen Indikationen Potenzial haben könnte, und zwar in den USA und Japan.