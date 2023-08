An erster Stelle steht die neu Roborock Q Revo , das unser Lieblingsmodell der Mittelklasse ist und derzeit zum Allzeittiefstpreis von 699,99 $ (200 $ Rabatt) bei Roborock erhältlich ist. Der Robovac/Mop-Hybrid reinigt Teppiche gut, verfügt aber auch über zwei oszillierende Mopps, sodass er Flecken problemlos von Hartholzböden entfernen kann. Der attraktive Staubsauger kann sich auch selbst entleeren, seinen eigenen Wischbehälter auffüllen und sogar seine eigenen Wischköpfe reinigen und trocknen. Im Gegensatz zum höherpreisigen Roborock S8 verfügt der Q Revo jedoch über keine KI-Hindernisvermeidung und verfügt über eine einzige Walzenbürste statt zwei, was nicht ganz so effektiv ist.

Last but not least ist das Ältere Roborock S7, der auf 359,99 $ (290 $ Rabatt) reduziert wird, wenn Sie ihn bei Roborock kaufen. Das Modell der letzten Generation ist zu diesem Preis ein echtes Schnäppchen, da es auch gut wischt und saugt und Sie es sogar damit beauftragen können, bestimmte Räume in Ihrem Zuhause zu reinigen. Ihm fehlen einige der fortschrittlicheren Funktionen der beiden Vorgängermodelle – darunter KI-Hindernisvermeidung, ein Doppelwalzenbürstensystem und oszillierende Wischmopps –, aber er ist immer noch weitaus bequemer zu verwenden als ein herkömmlicher Staubsauger, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ihn in die Hand zu nehmen Beseitigen Sie Unordnung in Ihrem Zuhause, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Lesen Sie unseren Testbericht zum Roborock S7 Plus.