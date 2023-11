Die Aktien von Roblox stiegen am Mittwoch im vorbörslichen Handel um 17 %, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichte, die bei Umsatz und Gewinn übertrafen und ein starkes Nutzerwachstum zeigten.

So hat das Unternehmen vorgegangen:

Verlust pro Aktie: 45-Cent-Verlust gegenüber 51-Cent-Verlust, den LSEG, früher bekannt als Refinitiv, erwartet

45-Cent-Verlust gegenüber 51-Cent-Verlust, den LSEG, früher bekannt als Refinitiv, erwartet Umsatz (Buchungen): 839 Millionen US-Dollar gegenüber den von LSEG erwarteten 830 Millionen US-Dollar

Die Umsatzzahl ist das, was Roblox als Buchungen bezeichnet, eine Kategorie, die im Laufe des Quartals erfasste Umsätze und abgegrenzte Umsätze umfasst. Die Buchungen stiegen im Jahresvergleich um 20 %. Roblox meldete im Vorjahresquartal Buchungen in Höhe von 702 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen generiert Einnahmen aus dem Verkauf seiner virtuellen Währung namens Robux, mit der Spieler ihre Avatare verschönern und andere Premium-In-Game-Funktionen kaufen.

Roblox meldete durchschnittlich 70,2 Millionen aktive Nutzer pro Tag, 20 % mehr als im Vorjahr. Die Nutzer verbrachten im zweiten Quartal mehr als 16 Milliarden Stunden mit Roblox, ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr.

Das Unternehmen meldete für das Quartal, das am 30. September endete, einen Nettoverlust von 277,2 Millionen US-Dollar. Roblox meldete für denselben Zeitraum im Jahr 2022 einen Nettoverlust von 297,8 Millionen US-Dollar.

In einem Brief an die Aktionäre vom Mittwoch sagte das Unternehmen, dass das Umsatzwachstum in Ostasien und Europa besonders stark sei und dass Roblox sein Ausgabenwachstum in wichtigen Ausgabenkategorien verlangsamt habe. Das Unternehmen gab bekannt, dass es ab dem Geschäftsjahr 2024 auch mit der Bereitstellung von Prognosen beginnen werde.

Das Unternehmen gab an, dass die durchschnittlichen Buchungen pro täglich aktivem Benutzer bei 11,96 US-Dollar lagen und damit im Jahresvergleich unverändert blieben.