Roberta Flack hat ALS, jetzt unmöglich zu singen: NPR

Bildunterschrift umschalten Kevin Winter/Getty Images

Kevin Winter/Getty Images

Die beliebte Sängerin Roberta Flack hat über einen Sprecher bekannt gegeben, dass sie gegen ALS kämpft. Die amyotrophe Lateralsklerose genannte Gehirnerkrankung, die im Volksmund als Lou-Gehrig-Krankheit bekannt ist, hat es „unmöglich zu singen und nicht leicht zu sprechen“ gemacht, sagte der Sprecher in einer Pressemitteilung am Montag.

Die Erklärung gab nicht bekannt, wie lange es her ist, dass Flack mit dem tödlichen Zustand diagnostiziert wurde.

Die Erklärung fuhr fort: „Miss Flack plant, in ihren musikalischen und kreativen Aktivitäten aktiv zu bleiben. Ihre Standhaftigkeit und freudige Umarmung der Musik, die sie aus bescheidenen Verhältnissen ins internationale Rampenlicht gehoben hat, bleibt lebendig und inspiriert.“ Der gebürtige North Carolinaer ist jetzt 85 Jahre alt und hat vier Grammy Awards sowie 2020 einen Preis für sein Lebenswerk gewonnen.

2023 jährt sich die Veröffentlichung von Flacks berühmtestem Album zum 50. Mal. Mich sanft töten. Die Titelmelodie, die ursprünglich von Sängerin Lori Lieberman aufgenommen wurde, wurde 1996 auch von Fugees gecovert, mit Lauryn Hill als Lead-Vocals. Vergangenes Jahr, Rollender Stein benannte sowohl die Flack- als auch die Fugees-Version von „Killing Me Softly With His Song“ in seine Liste der 500 größten Songs aller Zeiten.

Im Januar wird Flack ein Kinderbuch veröffentlichen, das sie zusammen mit Tonya Bolden verfasst hat und das die Geschichte ihrer Kindheit erzählt, genannt Das grüne Klavier: Wie wenig ich Musik gefunden habe. Im Mittelpunkt des Buches steht das Klavier, das Flacks Vater für sie von einem Schrottplatz gerettet und sie auf einen musikalischen Weg gebracht hat. Ebenfalls im Januar lief eine Dokumentation über Flack Roberta wird nach der Premiere auf dem New Yorker DOCNYC Filmfestival Ende dieses Monats in der PBS-Serie „American Masters“ ausgestrahlt.