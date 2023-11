Robert Saleh: Es war nicht Zach Wilsons bestes Spiel, aber es war nicht annähernd sein schlechtestes Spiel

Jets-Trainer Robert Saleh sagt, Quarterback Zach Wilson müsse besser spielen, aber das gilt auch für die gesamte Offensive.

„Es ist eines dieser bizarren Spiele“, sagte Saleh nach der Niederlage gegen die Chargers am Montagabend. „Jedes Mal, wenn wir Schwung hatten, war es nur eine selbst zugefügte Wunde. War es sein bestes Spiel? Offensichtlich nicht. War es sein schlechtestes Spiel? Nein, ich werde nicht sagen, dass es auch nur annähernd sein schlechtestes Spiel war. Die gesamte Offensive hätte natürlich von uns allen besser sein können.“

Wilson absolvierte 33 von 49 Pässen für 263 Yards, was nicht schlecht aussieht, aber viele dieser Yards wurden von den Jets unterstützt, die das ganze Spiel über von hinten spielten. Wilson nahm acht Säcke und fummelte dreimal herum, wobei er zwei davon verlor. Dennoch würde Saleh nicht mit dem Finger auf Wilson zeigen.

„Wie ich schon sagte, es sind alle“, sagte Saleh. „Wenn man Pässe fallen lässt, Strafen verhängt, sich selbst keine Chance gibt, in einen Rhythmus zu kommen, in einen Flow zu kommen, man dreht alles um, wir fummeln.“ Und dann muss er sich zu einigen Dingen bekennen, in denen er besser werden muss. Aber Offensive ist eine kollektive Sache und es fühlte sich so an, als gäbe es einige Möglichkeiten, noch viel besser zu werden. Wenn man sich selbst ins Bein schießt, ist es nicht nur eine Person, sondern alle elf, auch die Trainer.“

Mit einem Stand von 4:4 sind die Jets noch nicht aus dem Playoff-Wettbewerb ausgeschieden, aber sie können es sich nicht leisten, dass Wilson noch so viele Spiele wie am Montagabend spielt.