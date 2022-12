Robert Pattinson und Freundin Suki Waterhouse geben ihr Debüt auf dem roten Teppich

Die Wartezeit wert.

Robert Pattinson und Suki Waterhouse– die seit vier Jahren zusammen sind – feierten am 3. Dezember in Gizeh, Ägypten, endlich ihr offizielles Debüt auf dem roten Teppich bei der Herrenmode-Show von Dior im Herbst 2023.

Für das modische Ereignis, die Dämmerung Alaun zog einen cremefarbenen Anzug über einem braunen Rollkragenpullover an, während das Model ein staubiges lila, halbtransparentes Unterkleid mit langen Ärmeln trug, gepaart mit einer kräftigen roten Lippe. Auf dem Teppich posierten Rob und Suki zusammen und lächelten für Fotos, bevor sie in die Laufstegshow gingen, wo sie nebeneinander in der ersten Reihe saßen.

Die stylischen Stars lösten im Sommer 2018 zum ersten Mal Liebesgerüchte aus, als sie während einer späten Nacht in London dabei gesichtet wurden, wie sie sich mit einem schweren PDA beschäftigten. Obwohl ihre Beziehung als sehr „lässig“ begann, wurde die Paarung ernst, als Rob und Suki 2020 während der Coronavirus-Pandemie gemeinsam unter Quarantäne gestellt wurden. Damals sagte eine Quelle E! Nachrichten, dass die beiden anfingen, über ihre gemeinsame Zukunft nachzudenken,