Der Abgeordnete Michael McCaul, republikanischer Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, fordert das Außenministerium auf, eine detaillierte Beschreibung der Vorwürfe gegen den Iran-Gesandten Rob Malley vorzulegen, die zum Widerruf seiner Sicherheitsfreigabe geführt haben, heißt es in einem neuen Brief, der CNN vorliegt.

Der Brief kommt, nachdem CNN erstmals berichtet hatte, dass Malleys Freigabe im Zuge einer internen Untersuchung seines Umgangs mit geheimem Material widerrufen wurde.

„Diese Berichte werfen ernsthafte Bedenken auf, sowohl hinsichtlich Malleys Verhalten als auch hinsichtlich der Frage, ob das Außenministerium den Kongress und die amerikanische Öffentlichkeit in die Irre geführt hat“, schrieb McCaul. „Während die Aussetzung der Genehmigung des Sondergesandten Malley für sich genommen besorgniserregend ist, wird unsere Besorgnis dadurch verstärkt, dass das Außenministerium nicht auf die Bemühungen des Ausschusses reagiert, seine Verhandlungen mit und seine Politik gegenüber dem Iran zu überwachen.“

„Hochrangige Beamte des Außenministeriums teilten dem Ausschuss mit, dass Sondergesandter Malley weder aussagen noch berichten konnte, weil er wegen der Krankheit eines nahen Familienangehörigen in Urlaub war, wofür meine Mitarbeiter ihr Mitgefühl zum Ausdruck brachten. Das Ministerium hat zu keinem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsfreigabe des Sondergesandten Malley ausgesetzt oder überprüft wurde oder dass gegen ihn wegen möglichen Fehlverhaltens ermittelt wird“, fügte er hinzu.

McCaul sagte, das Versäumnis des Ministeriums, den Kongress über diese Angelegenheit zu informieren, „zeigt im besten Fall einen Mangel an Offenheit und im schlimmsten Fall eine absichtliche und möglicherweise rechtswidrige Fehlinformation.“

McCaul bittet die Abteilung ausdrücklich um „alle Dokumente und Mitteilungen, die sich auf die Überprüfung und/oder Suspendierung“ von Malley und „Vorwürfe und/oder Untersuchungen potenziellen Fehlverhaltens gegen ihn beziehen.“

McCaul forderte außerdem, dass Außenminister Antony Blinken einen detaillierten Bericht über alle Vorwürfe, Untersuchungen und/oder Feststellungen zu Fehlverhalten im Zusammenhang mit Malley vorlegt.

Am Donnerstag bestätigte der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, gegenüber CNN, dass Malley beurlaubt sei, obwohl er früher am Tag gesagt hatte, dass Malley immer noch der Sondergesandte für den Iran sei.

„Rob Malley ist beurlaubt und Abram Paley fungiert als kommissarischer Sondergesandter für den Iran und leitet die Arbeit des Ministeriums in diesem Bereich“, sagte Miller am Donnerstagnachmittag gegenüber CNN, nachdem er zuvor gesagt hatte, dass Malley in dieser Funktion geblieben sei.

Malley sagte gegenüber CNN, er erwarte, dass die Ermittlungen bald abgeschlossen werden.

„Mir wurde mitgeteilt, dass meine Sicherheitsfreigabe überprüft wird. Weitere Informationen liegen mir nicht vor, ich gehe jedoch davon aus, dass die Ermittlungen bald positiv abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit bin ich beurlaubt“, sagte Malley am Donnerstag.