Der Schotte Robert MacIntyre zeigte bei den Open de France eine Woche vor Beginn des Ryder Cups eine schwache Leistung

Der Schotte Robert MacIntyre erlebte einen unvergesslichen Auftritt bei den Open de France, als er eine Woche vor Beginn des Ryder Cups in Italien den Cut verpasste, live weiter Sky Sports Golf.

Der 27-Jährige registrierte neun Bogeys – vier am ersten Tag, fünf am zweiten – und zwei Doppel-Bogeys am zweiten, wobei er sich von drei unter Par nach sieben Löchern auf Level-Par nach dem ersten Tag bewegte und dann zu sechs Over und verpasste den Cut im Le Golf National.

MacIntyre, der diese Woche als einziges Mitglied des europäischen Ryder-Cup-Teams an den Start ging, musste sich als 27-jähriger Landsmann mit einem vorzeitigen Ausscheiden zufrieden geben Ewen Ferguson hat drei Schläge Rückstand auf die Führung.

Der Engländer Jordan Smith freute sich unterdessen, dass sich seine harte Arbeit ausgezahlt hatte, als er eine 64 erzielte und sich mit drei Schlägen Vorsprung ins Wochenende des Events sicherte.

Der 30-Jährige gewann beim Portugal Masters der letzten Saison seinen zweiten DP World Tour-Titel und beendete die Kampagne auf dem 12. Platz seiner Karriere. Er wurde in das Team aus Großbritannien und Irland gewählt, das beim Hero Cup von Kontinentaleuropa besiegt wurde im Januar.

Er kam nach neun aufeinanderfolgenden Cuts nach Le Golf National und war voller Selbstvertrauen, nachdem er in den letzten Wochen an seinem Putten gearbeitet hatte.

„Die letzten paar Wochen waren wirklich gut, ich habe wunderbar geputtet, da ist viel Selbstvertrauen da“, sagte er.

„Ich habe viel mit meinem Putting-Trainer Matt zusammengearbeitet, sowohl zu Hause als auch unterwegs bei Turnieren.

„Es war eine Menge Arbeit, viele Übungen, viel Zeit auf dem Putting Green, aber die letzte Woche auf dem Putting Green war großartig, das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben.“

„Fantastische“ Europäer finden im letzten Test vor dem Ryder Cup Form

Bei ihrem letzten Event vor dem Ryder Cup platzierten sich sieben Spieler des Team Europe bei der BMW PGA Championship in Wentworth unter den Top 10; „Es ist großartig. Wir sind in einer guten Lage“, sagt er Rory McIlroy.

Tyrrell Hatton wurde von Ryan Fox vom Spitzenplatz verdrängt und landete punktgleich auf dem zweiten Platz. „Daraus schöpfe ich etwas Zuversicht“, sagte Hatton und freute sich auf die „ganz besonderen“ Wochen, die vor uns liegen.

Alle 12 Mitglieder des Teams schafften es in die BMW PGA Championship. Nach Hatton, Jon Rahm wurde Vierter, Viktor Hovland fünfter und Tommy Fleetwood sechste.

Hovland verspricht, dass auch von ihm noch mehr kommen wird. „Ich würde sagen, dass ich mit dem Ergebnis aufgrund meiner Spielweise zufriedener bin. Ich habe keine großen Fehler gemacht, aber ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich es so gut getroffen habe, wie ich sollte“, überlegte er.

Sepp Strakader zusammen mit den 10. Platz belegte Ludvig Åberg Mit 12 unter Par in Wentworth will er beim Ryder Cup sein Bestes geben.

McIlroy schaffte es gerade noch, den Cut zu erreichen, legte aber am letzten Tag einen beeindruckenden Lauf hin und erzielte in der vierten Runde 65 Punkte, womit er sich mit 13 unter Par den siebten Platz sicherte.

