Robert Kraft will, dass Tom Brady bei den Patriots in den Ruhestand geht

Tom Brady #12 der New England Patriots feiert mit Teambesitzer Robert Kraft nach dem Sieg über die Seattle Seahawks 28-24 während des Super Bowl XLIX im University of Phoenix Stadium am 1. Februar 2015 in Glendale, Arizona.

Der Eigentümer der New England Patriots, Robert Kraft, möchte, dass Tom Brady für einen Tag erneut beim Team unterschreibt, damit er seine legendäre Karriere mit dem Franchise, das ihn vor 23 Jahren eingezogen hat, offiziell beenden kann.

„Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um ihn zurückzubringen, ihn als Patrioten abmelden zu lassen“, sagte Kraft am Donnerstag in einem Interview mit CNN.

Brady, der weithin als der größte Quarterback in der Geschichte der National Football League gilt, gab am Mittwoch nach 23 Spielzeiten seinen Rücktritt bekannt. Er hatte zuvor gesagt, dass er letztes Jahr in den Ruhestand gehen würde, spielte aber noch eine Saison bei den Tampa Bay Buccaneers.

Diesmal sagte Brady in einem Video auf Twitter gepostet dass sein Ruhestand „für immer“ sein würde. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion geht nach der ersten verlorenen Saison in seiner Rekordkarriere aus.

„Nicht nur ich will es, unsere Fans schreien danach“, sagte Kraft. „Für uns ist er immer ein Patriot gewesen und wird es immer sein.

Ein Vertreter von Brady antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Der 45-jährige Brady begann seine NFL-Karriere im Jahr 2000 als Sechstrunden-Draftpick bei den Patriots. Er führte sie schließlich zu sechs Super Bowl-Titeln, während er bis 2019 für sie spielte. Er wechselte 2020 zu den Buccaneers und gewann einen siebten Titel.

Als Brady letztes Jahr zum ersten Mal in den Ruhestand ging, dankte er den Buccaneers und ihrem damaligen Cheftrainer Bruce Arians, nicht aber den Patriots oder Trainer Bill Belichick. Schließlich twitterte er: „Danke, Patriots Nation.“ Ich bin mehr als dankbar. Liebe euch alle.“