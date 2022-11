Robert-Koch-Institut: Omicron-Sublinien nehmen zu, Krankheitslast wohl nicht höher

Feiertage und Herbstferien haben zuletzt die Interpretation der Corona-Fallzahlen erschwert. Was das RKI zur aktuellen und zu erwartenden Entwicklung sagt.

Die noch relativ neuen omicron-Sublinien BQ.1 und BQ.1.1 werden in Deutschland immer häufiger nachgewiesen, allerdings ist das Niveau noch recht gering. Der Anteil von BQ.1.1 lag laut Corona-Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) in einer Probe aus der vorletzten Woche bei mehr als vier Prozent.

„BQ.1.1 ist auch in anderen Ländern eine der am häufigsten nachgewiesenen Sublinien, obwohl keine Zunahme der Krankheitslast mit der Ausbreitung von BQ.1.1 beobachtet wurde“, schreiben die Autoren. Der Anteil von BQ.1 an der Auswertung war daher in etwa gleich: bei knapp vier Prozent.

BQ.1 und BQ.1.1 sind Nachkommen von BA.5 – der Omicron-Variante, die hierzulande seit Monaten für die Mehrzahl der Infektionen verantwortlich ist. Beides soll sich nach Modellen der europäischen Seuchenbekämpfungsbehörde ECDC in den kommenden Wochen durchsetzen. Berücksichtigt man die Verzögerung der RKI-Daten, ist davon auszugehen, dass die Anteile aktuell höher liegen. Diese Erreger können sich ersten Erkenntnissen zufolge der Immunantwort geimpfter und/oder genesener Menschen besser entziehen als ihre Vorgänger. Bisher gibt es laut Experten jedoch keine Anzeichen dafür, dass der in den sozialen Medien verwendete Spitzname von BQ.1.1 – „Hellhound“ – Programm ist.

Hoher Infektionsdruck im Herbst

„Die Zahl der schweren Fälle nimmt weiter ab“, stellt das RKI ergänzend zur Entwicklung der vergangenen Woche fest. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in allen Bundesländern. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Fallzahlen wieder steigen werden. Der Bericht bezieht sich weitgehend auf die vergangene Woche, als die meisten Bundesländer am Montag oder Dienstag einen gesetzlichen Feiertag hatten. Teilweise gab es auch Herbstferien. Diese beeinflussen laut RKI die Anzahl der Kontakte von Menschen, aber auch das Testverhalten.

Der Bericht verwendet auch einige Daten, die unabhängig von Labortests sind – neuerdings etwa zur Viruslast im Abwasser. Dem Bericht zufolge gab es in der vergangenen Woche an 3 von 12 Standorten einen Aufwärtstrend: in Potsdam, Bad Reichenhall und Hamburg (Süd). Bei den anderen ist die Tendenz weiter fallend.

Wie schon in den Wochen zuvor wird auch im Herbst vor hohem Infektionsdruck gewarnt – nicht nur im Hinblick auf Covid-19, sondern auch wegen anderer Atemwegserkrankungen. Die Grippe- und RSV-Wellen haben bereits begonnen. RSV steht für Respiratory Syncytial Virus. Der weitere Verlauf und der Schutz von Risikogruppen hängen laut RKI „ganz wesentlich“ von der Anwendung der Impfungen gegen Covid-19 und Grippe (nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission), dem Verhalten und der gegenseitigen Rücksichtnahme ab.

