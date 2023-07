Robert Habeck in „Early Start“

Seit Monaten muss der grüne Wirtschaftsminister sein Heizungsgesetz rechtfertigen, vor allem mit der FDP gibt es viel Ärger. Alles nur eine „systemisch“ gerechtfertigte Spannung, sagt Robert Habeck.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete sein persönliches Verhältnis zu Finanzminister Christian Lindner als gut. Die Spannung entstehe nur durch ihre unterschiedlichen Rollen, sagte der Grünen-Politiker im „Frühstart“ von ntv. „Er ist der Finanzminister, er muss das Geld zusammenhalten. Ich bin Wirtschaftsminister und möchte Impulse für die Wirtschaft geben, damit wir wieder wachsen und uns wandeln können. Die Unternehmen wollen grün produzieren, sie brauchen Kreditsicherungen.“ oder Zuschüsse, das sind alles finanziell relevante Punkte. Insofern haben wir systemisch sozusagen eine gewisse Anspannung, aber persönlich läuft es super.“

Die Konflikte in der Ampel-Koalition werden häufig zwischen FDP und Grünen ausgefochten, seit Monaten um das Heizungsgesetz, zuletzt um den Streit um das Elterngeld.

Habeck verteidigte den ursprünglichen Plan der Koalition, das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Das Gesetz solle ab dem 1. Januar 2024 gelten, „das heißt Unternehmen, Hersteller, Handwerker, auch die Bürger müssen sich darauf einstellen können“. Vieles spricht dafür, mit der Verabschiedung eines solchen Gesetzes nicht bis Ende Dezember zu warten. „Es war lange genug im Deutschen Bundestag, es sollte bald gelten, daher sprach viel dafür, es jetzt zu erledigen.“

„Das Heizungsgesetz wird so kommen“

Das Bundesverfassungsgericht stellte das Verfahren ein. Er habe Respekt vor dieser Entscheidung, sagte Habeck. Die Opposition erhält nun wie gewünscht mehr Beratungszeit, die Verabschiedung des Gesetzes erfolgt dann aber nach der Sommerpause. „Trotzdem ist man sich einig, jeder weiß, was kommt. Das Gesetz wird jetzt so kommen.“ Die Ankündigungen der Opposition, dass das Gesetz wieder freigegeben würde, wenn die Regierung die Verantwortung für sich übernimmt, seien „normales Gerassel“ gewesen. „Was soll man sonst noch sagen, wenn man in der Opposition ist?“

Allerdings könne er die Diskussionen rund um das Gesetz nachvollziehen, da Klimaschutz damit konkret werde. Es betrifft persönliche Umstände und Befindlichkeiten, sodass er verstehen kann, dass darüber eine Debatte geführt wird.

„Spaß ist nicht das Kriterium“

Auf die Frage, ob ihm sein Job angesichts der breiten Kritik noch Spaß macht, antwortete er: „Spaß ist, wie Winfried Kretschmann (Ministerpräsident von Baden-Württemberg) einmal sagte, überhaupt nicht das Kriterium, sondern der Sinn.“ Das Wärmegesetz ist ein wichtiges Gesetz, das die deutsche Energie- und Klimapolitik für die nächsten Jahrzehnte prägen wird. Der Zweck der Politik besteht darin, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Er ist sehr dankbar, dass er diesen Job machen darf.

Habeck hielt die von seiner Parteikollegin, Bundesfamilienministerin Lisa Paus, geplante Kürzung des Elterngeldes für Paare mit einem steuerpflichtigen Einkommen von mehr als 150.000 Euro für akzeptabel. „Der Finanzminister hat der Familienministerin Sparauflagen im Bereich Elterngeld auferlegt und ich finde es akzeptabel, dass Personen, die mehr als 150.000 Euro steuerpflichtiges Einkommen erzielen, dann auf das Elterngeld verzichten“, sagte er. Familienpolitisch mag das für manche einen Unterschied machen, „aber es ist genug Geld vorhanden und sie können ihre Arbeitszeit anders einteilen“, sagt Habeck. Deshalb ist es eine ungewöhnliche, aber akzeptable Entscheidung.